¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¡¿·ºÊ¡¦Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤ÎÊÝ¸î¸¤¤È¤ÎÁáÄ«»¶Êâ¤òÌÜ·â¡ªÅÅ·âº§¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è
8·îÃæ½Ü¤Î¤ªËßµÙ¤ß¤Ç¡¢¿Íµ¤¤â¤Þ¤Ð¤é¤ÊÅÔÆâ¤Î¹âµé½»Âð³¹¡£Çò¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ËÀÖ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¡¢ÁáÄ«¤«¤é¸¤¤ò»¶Êâ¤µ¤»¤ë¶âÈ±¤ÎÃËÀ¤Î»Ñ¤¬¡½¡½¡£
Èà¤Ï¡¢8·î10Æü¤Ë½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê30¡Ë¤È¤ÎÅÅ·â·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï·Ý¿ÍÃç´Ö¤¿¤Á¤È¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÀÖ¤¤Éþ¤òÃåÂ³¤±¤ë¤Ê¤É¸ÄÀÅª¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·ëº§È¯É½¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿11Æü¡¢À¸½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À¤ß¤ó¤Ê¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÉô²°¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤È¹Ô¤Íè¤·¤Ä¤Ä¡×¤È¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ÈÆó³¬Æ²¤Î¼«Âð¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¡ÈÆóµòÅÀÀ¸³è¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜ»ï¤¬Èà¤òÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤ÏÆó³¬Æ²¤¬µï½»¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉÕ¶á¡£¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¶âÈ±¤ÈÀÖ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦³Ê¹¥¤Ç¸¤¤Î»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÆó³¬Æ²¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï¸¤3É¤¡¦Ç4É¤¤È¼«Âð¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ìÆ¬¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÇÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸î¸¤¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤¬»¶Êâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¸¤¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Æó³¬Æ²¤µ¤ó¤¬½êÍ¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë²¯Ã±°Ì¤Î¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Éô²°¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶õÄ´¤ä¼¼²¹¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤Î¸¤¤äÇ¤¿¤Á¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯Êë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¤¤Î»¶Êâ¤òÂå¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¥·¥Ã¥¿¡¼¤â¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æó³¬Æ²¤µ¤ó¤ÏºÇ¶á¡¢¡Èº£¤Ï3É¤¤È¤âÊÌ¡¹¤Ë»¶Êâ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª»¶Êâ¤¬ÂçÊÑ¡É¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤½¤é¤¯µ¤¸¯¤Ã¤¿¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎÌò¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤À¤¬¡¢¤Þ¤À´·¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤«¡¢»¶Êâ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¾¯¤·Êâ¤¯¤È¤¹¤°¤Ë¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤ÇµÙ·Æ¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¤Þ¤¿Êâ¤½Ð¤¹¤Þ¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Û¤«¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤òÏ¢¤ì¤¿»ô¤¤¼ç¤¬Íè¤ë¤È¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÌÜ·â¤·¤¿ÄÌ¹Ô¿Í¡Ë
ÅÅ·âº§¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¿·º§À¸³è¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¡¢°¦¸¤¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¡£