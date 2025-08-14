¿®Ç°¤Î¿Í¡¦¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡ÖÂçÂ¿¿ô¤Î°Õ¸«¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ë¶¦´¶½¸¤Þ¤ë¡Ö¼ó¤¬¤â¤²¤ë¤Û¤Éð÷¤¤¤¿¡×¡ãÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡ä
9·î26Æü(¶â)¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!) ¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡×¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤¬¡¢8·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¤Ë½Ð±é¡£MC¡¦ÎÓ½¤¤òÊ¹¤Ìò¤Ë¡¢½Ð±éºîÉÊÁª¤Ó¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¿®Ç°¤ä¡¢²áµîºîÉÊ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£»õ¤Ë°áÃå¤»¤Ì¸ì¤ê¸ý¤ÎÃæ¤Ë¤â±Ç²è¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¡Ø¤ï¤«¤ë¡¢¤ï¤«¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÍ¸À¼Â¹Ô¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¢£±Ç²è¡Ö¤æ¤ì¤ë¡×¤Ç¡ÖÇ³¤¨¿Ô¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
½øÈ×¤«¤é¡Ö"Î®¹Ô¤ê"¤È¤«¤¬¤¹¤´¤¯·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÂçÂ¿¿ô¤¬ÎÉ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤Ç´¶¤¸¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Î°Õ¸«¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤æ¤ë¤®¤Ê¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¥ª¥À¥®¥ê¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢µ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤ÊºîÉÊ¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤è¤êÊ¿¤Ù¤Ã¤¿¤¯ºî¤ë¤«¤é¡¢¿¼¤¤¤È¤³¤í¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼·Ï¤Î¡¢¤È¤³¤È¤ó¿¼·¡¤ê¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼·ÏºîÉÊ¤Ë¹¥¤ó¤Ç½Ð±é¤¹¤ëÍýÍ³¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥ª¥À¥®¥ê¤Î½é¼ç±é±Ç²è¤¬2003Ç¯¤Î¡Ö¥¢¥«¥ë¥¤¥ß¥é¥¤¡×¡£¡Öº£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¤ÊºîÉÊ¡£¼«Ê¬¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤Ç¥È¥Ã¥×3¤Ë»Ä¤ë°ì¤Ä¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢Èà¤Ï¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÆ§¤ó¤À¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¼ç±é±Ç²è¡ÖBIG RIVER¡×¤¬¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¡¢¡Ö¤æ¤ì¤ë¡×¤¬¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢"À¤³¦»°Âç±Ç²èº×"¤Ø¤ÎÁª½ÐºîÉÊ¤âÂ¿¤¤¡£Ãæ¤Ç¤â¼ç±é±Ç²è¡Ö¤æ¤ì¤ë¡×¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¤È(»£±Æ¸å)Ç³¤¨¿Ô¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼·Ï¤ÎºîÉÊ¤Ë¤«¤«¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¡Ø¤æ¤ì¤ë¡Ù¤¬¤«¤Ê¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤â¤¦ÌµÍý¤«¤â¡¢¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÃí¤®¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÈï¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¤º¤Ã¤ÈÃÇ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡×ºîÉÊ¤È¤Ï
Å°Äì¤·¤Æ¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼·ÏºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¥ª¥À¥®¥ê¤¬½Ð±é¤·¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤"Âçºî"¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢±Ç²è¡ÖÅìµþ¥¿¥ï¡¼ ¡Á¥ª¥«¥ó¤È¥Ü¥¯¤È¡¢»þ¡¹¡¢¥ª¥È¥ó¡Á¡×(2007Ç¯)¡£¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¥ª¥À¥®¥ê±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø"¥Ü¥¯"¤È¡¢¼ùÌÚ´õÎÓ±é¤¸¤ë"¥ª¥«¥ó"¤Ë¤è¤ë¡¢ÉÂ¤ò´µ¤¦Êì¤È¤½¤ì¤ò´Ç¼è¤ëÂ©»Ò¤ÎÊª¸ì¤À¡£
¼Â¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃÇ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¦¤Á¤ÎÊì¿Æ¤âÂÎÄ´¤¬°¤¯¤ÆÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢º£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ëÀº¿À¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤¤¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë(¾õ¶·¤¬)Èï¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤º¤Ã¤ÈÃÇ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¼«¿È¤Î¶¶ø¤È½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½Ð±é¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½Ð±é¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÊì¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¸«Éñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÊì¤¬¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£»ä¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈËÜ¿Í¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢Êì¿Æ¤ÎºÇ¸å¤ÎË¾¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬¿Æ¹§¹Ô¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡£Êì¤Ø¤Î»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤â´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¡Ø¤´¤á¡Á¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤¦°ì²óÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»þ¸ú·Ù»¡¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤Ï¤¸¤á¥ª¥À¥®¥ê¤È¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤ê20Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë"ÌÁÍ§"ËãÀ¸µ×Èþ»Ò¤¬VTR¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¥ª¥À¥®¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¿Í¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿ËãÀ¸¡£¥ª¥À¥®¥ê¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦"¥¯¥ì¡¼¥à"¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤¬±é½Ð¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¤ò¼ê³Ý¤±¤¿2021Ç¯¤ÎNHK¥É¥é¥Þ¡Ö¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!)¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡×À½ºî»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£ËãÀ¸Û©¤¯¡¢¡ÖºÇ½é¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ë¿Ê¤à¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤ë»þ¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¡×¡Ö¤À¤ó¤À¤ó·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤Æ...¡Ø»ä¤Î¤³¤È¹ß¤í¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¤¤¤ä¤¡¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº£²ó¤ÏËãÀ¸¤µ¤ó¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¤È¡Ù¤Ã¤Æ(¾Ð)¡×¡£°ìÅÙ·è¤Þ¤Ã¤¿½Ð±é¤¬Çò»æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î»ö·ï¤¬ÉñÂæÎ¢¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤â¡¢º£¤Ç¤Ï¾Ð¤¤ÏÃ¡£¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡ÖËãÀ¸¤µ¤ó¤ÏÅ·ºÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤¬¾¡Éé¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿"¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤"¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËËãÀ¸¤µ¤ó¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËãÀ¸¤µ¤ó¤ËÅö¤Æ½ñ¤¤·¤Æ(µÓËÜ¤â)½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Õ¤È¡¢¤¢¤ì¡¢¤Ç¤â¤³¤ì¡Ø»þ¸ú·Ù»¡¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êËãÀ¸¤µ¤ó¤·¤«¤³¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¤´¤á¡Á¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤¦°ì²óÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÂçµ»¤â¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤È¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤Ê¤»¤ë¤ï¤¶¡£ËãÀ¸¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Þ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î2¿Í¡¢ºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ó¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤ÈËãÀ¸µ×Èþ»Ò¤Î¥È¡¼¥¯¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¼«Ê¬¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤³¤½¤¬±Ç²è¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
±Ç²è¤Ë·È¤ï¤êÂ³¤±¤ëÃæ¤Çº£¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤Ï±Ç²è³¦¤Ë´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´ÊÃ±¤ËÅú¤¨¤òÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ë±Ç²è¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢ËÍ¤Ïº£¡¢¤½¤ì¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ò¼õ¤±¤Æ´¶¤¸¤¿¤ê¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤³¤½¤¬±Ç²è¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤Î±Ç²è¿Í¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤¤¤Ä¤â´¶¤¸¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¼ó¤¬¤â¤²¤ë¤Û¤Éð÷¤¤¤¿¡×¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï¤¤¤¤¡¢·ù¤Ê¤â¤Î¤Ï·ù¡¢¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯Í¸À¼Â¹Ô¤Î¿Í¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤Î±Ç²è¤Ø¤Î¶¯¤¤¿®Ç°¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤ÊÈà¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¼ã¤Æü¤Î¥¢¥á¥ê¥«Î±³Ø¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡¢Èà¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤Ë¿¼¤¯Ç÷¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÁ´ÊÔ¤¬TVer¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£
