学歴詐称の疑いが持たれている静岡県伊東市の田久保真紀市長が、百条委員会に出頭した。

冒頭、田久保市長は「私は良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓います」と述べ、宣誓書に押印した。

その後、別の方の東洋大学の卒業証書・アルバムが提示されると、田久保市長は確認し「問題はないのではないか」と述べた。

続いて、委員は「卒業証書と見られるものを秘書課長に対してはしっかり見せたのにもかかわらず、なぜ議長・副議長に対してしっかり見せなかったのか？」と質問。

これに対して田久保市長は「私は議長に『持っているなら見せていただきたい』と言われた時に、求めに応じて、協力という形で示した。その際には、報道であるような“チラ見せ”といった事実はない。私は手で提示して、約19.2秒ほど見ていただいたと記憶している。そして、その後の議長のご発言その他のことについては、私といたしましては、事実とは異なる点があるということで、今回はしっかりと内容証明（郵便）にさせていただき、議員の方に送付した。そこの事実確認については、これから必要であればしていただきたい」と回答した。

さらに委員は“告発する匿名の手紙”を引き合いに出し「卒業式の夜に居酒屋で友達が卒業できない田久保さんがかわいそうだから作ってあげた卒業証書」を持っていたのか、と確認。

これに田久保市長は「今回のことがあり、私の友人であり卒業生であるメンバーとはほぼ全員連絡が取れている。その中で、百条委員会に出る前に、友人であり卒業生である人間ほぼ全員に確認したところ、そのような事実はない。要するに『そういったものを作ったような事実はない』という証言は取れている。それと同時に、私は卒業式には出席していないということもそうだが、いわゆる“追い出しコンパ”に私は参加した覚えはなく、同級生によるとその飲み会に私はいなかったという」と答えた。

過去には田久保市長は百条委員会への出頭を拒み、「卒業証書」とされる書類の提出要求も刑事告発されたことなどを理由に拒み続けていた。

