原宿に日本初の旗艦店「ハリー・ポッター ショップ」が誕生。魔法とカルチャーが交差する新拠点
東京・原宿の表参道沿いに、8月14日、日本初の旗艦店「ハリー・ポッター ショップ 原宿」がオープンします。ニューヨークやロンドンなど世界各地の人気店舗に続く新拠点で、ファッションとカルチャーの発信地・原宿という立地がもたらす新たな魅力にも注目が集まります。
店舗のテーマは、ホグワーツ魔法魔術学校に隣接する「禁じられた森」です。緑豊かな空間に、魔法動物バックビークや愛らしいフクロウたちが来店者を迎えます。映画さながらのディテールにこだわった造形は、インテリアとしても見応えがあります。
1階には、ここでしか手に入らない原宿限定グッズや、ホグワーツ4寮（グリフィンドール、ハッフルパフ、レイブンクロー、スリザリン）別のアパレルや雑貨が並びます。寮ごとの世界観を反映したデザインは、ファッション小物として日常にも取り入れやすくなっています。
2階では、映画のグラフィックを手がけた「ミナリマ」のアートや魔法の杖、ローブの刺繍やエンボスノートのパーソナライズサービスも展開します。さらに、ハニーデュークスの百味ビーンズやカエルチョコレートが並ぶお菓子エリアやフォトスポットも登場し、買い物と体験を同時に楽しめます。
館内には、バタースコッチ風味のバタービールや、原宿限定の「バックビークまん〜ピザフレーバー〜」が味わえるバタービールバーも併設されています。ショッピングの合間に小休憩しながら、魔法世界を堪能することができます。
としまえん跡地の「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京」、舞台公演に隣接する「ハリー・ポッター ショップ 赤坂」に続き、日本で広がりを見せるハリー・ポッターワールド。その最新拠点は、国内外のファンはもちろん、原宿を訪れるファッション感度の高い旅行者にも新しい刺激を与えてくれそうです。
ハリー・ポッター ショップ 原宿
アクセス ：東京都渋谷区神宮前 6-31-17
営業時間 ：11:00〜21:00
公式サイト：https://harrypottershop.jp/pages/harajuku
日本公式X ：https://x.com/hpshopjapan
