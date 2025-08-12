Switch2、鬼滅の刃で株価好調…5年でテンバガー銘柄もある 「エンタメ株5選」を実名公開

「トランプ相互関税」は、日米で合意を果たし、懸念されている中国とは関税停止を90日間再延長して対話が続いている。過去に比べると、相場が関税に敏感な反応を見せなくなった。とはいえ、トランプ政権はまだ3年半も続く。内政に目を向けても不安定さは際立ち、自民党内も一枚岩ではない。世界的に政治リスクがつづく投資環境といえよう。

そんな中、2億り人で投資作家の桶井道（おけいどん）氏は次のように言う。

「『トランプ関税ショック』は記憶に新しいでしょう。加えて内政も不安定です。そんななかでも、それらから影響を受けることなく、世界的に人気の続く分野、かつ内需もある分野として、日本のエンタメが注目セクターです。5年で株価が数倍になっている銘柄が多くあります」

本稿では、エンタメ株への投資について、著書『 資産1.8億円＋年間配当金（手取り）240万円を実現！ おけいどん式「高配当株・増配株」ぐうたら投資大全 』（PHP研究所）が好評な桶井氏に、解説してもらう。

いま株価好調なエンタメ業界

日本のエンタメがアツイ！ ゲーム、アニメ、漫画、映画、キャラクターなどはクールジャパンとして海外でも人気です。クールジャパンは、政府も成長戦略に掲げる国策で、2024年6月に「新たなクールジャパン戦略」を発表しています。国内でも、推し活文化が追い風となっているでしょう。

具体例をあげてみましょう。任天堂は家庭用ゲーム機「Nintendo Switch 2」を発売し、SNSで「抽選販売にハズレた」「当選した」と話題になりました。

東宝は映画「国宝」「鬼滅の刃」がヒットしています。サンリオは「ハローキティ」「マイメロディ」などがおなじみです。集英社（非上場）の「ドラゴンボール」は海外でも人気があります。

需要が伸びる業界に投資することは、投資で基本中の基本です。需要が伸びるから、企業は積極的に供給し、結果売上高を伸ばして利益も伸ばすことができ、株価が上がるという流れです。エンタメ株は、この5年間で株価が2倍、3倍、5倍と好調な銘柄が多くあります。

ここで、改めて「エンタメ業界」について定義を整理しておきましょう。

冒頭でご紹介した、ゲーム、アニメ、漫画、映画、キャラクター、そして、テレビ、音楽、動画、出版、演劇、「みる」スポーツイベント、テーマパーク、パチンコや競馬などギャンブル、さらにはそれらに関連したグッズの製造・販売まで多岐にわたります。一例をあげますと、ドラゴンボールを生み出したのは漫画家の鳥山明さんですが、版元は集英社で、映画の配給は東映で、フィギュアの販売はバンダイナムコです。

エンタメ業界の現状と見通し

エンタメ業界の現状と見通しを確認してみましょう。

経済産業省が2024年11月に公表した「第1回エンタメ・クリエイティブ産業政策研究会 事務局資料」および2025年3月に公表した「エンタメ・クリエイティブ産業戦略 中間とりまとめ案 事務局資料」によりますと、次のようにあります。

(1)日本のコンテンツ市場規模は世界3位であり、13.1兆円（1位は米国、2位は中国）。※2022年のデータ、以下特に記載がない場合は同様

(2)日本のコンテンツ産業の海外売上は2023年で約5.8兆円と、半導体産業、鉄鋼産業の輸出額に匹敵する規模。

(3)世界のコンテンツ市場の規模は、石油化学産業や半導体産業より大きい。

(4)世界のコンテンツ市場は、2018年から2027年まで年平均成長率5％と予想。

(5)世界のコンテンツ市場規模は、2018年1.38兆ドル（実績）、2022年1.73兆ドル（実績）から2027年2.15兆ドル（予想）に成長する。

日本のコンテンツの海外売上が大きいこと、世界的に市場規模が大きいことと成長予想は、おわかりいただけたでしょう。

銘柄選択の10ルール

エンタメ株は5年で数倍になっている旨記述しましたが、典型的なBtoCビジネスですので、トレンドやニーズを敏感に感じ取り、コンテンツに反映する必要があります。したがいまして、エンタメ株なら何でもいい訳ではなく、成長する企業を選ぶ必要があります。銘柄選びのポイントをご紹介しましょう。

（1）人気コンテンツを有しているか

エンタメ株を選ぶ際の1丁目1番地は、人気コンテンツを有しているかという点でしょう。世界的にどうか、国内ではどうか。1つの強烈なコンテンツを持つのか、2つ以上の人気コンテンツがあるのか。次々にヒット商品を生み出しているのか、または人々を魅了し続ける定番商品があるのか。映画、ゲーム、アニメなどのコンテンツからキャラクターグッズの製造・販売や菓子・飲料とのコラボなど広がりがあるか。投資において、ビジネス分析は大切です。

（2）時価総額

投資するなら大型株（TOPIX構成銘柄で時価総額と流動性が高い上位100位以内）か、中型株（同101〜500位）のうち上位（時価総額が概ね1兆円以上）にある企業が安心です。それらは経営が比較的安定していますし、株価が大きく動くことがあまりなく、株式の流動性が高く売買しやすいです。

（3）増収増益

長期的には、株価は企業価値にリンクします。企業価値とは、一言でいえば「稼ぐ力、稼ぎを伸ばす力」です。よって、増収増益、つまり売上高も営業利益も成長している企業を選びましょう。加えて、1株あたり利益（EPS）の成長も重要です。

（4）株価のトレンド確認

株価のトレンドを確認しましょう。長期で見て、株価が上昇しているのか、下降しているのかを確認するだけで、難しいチャートを学ぶ必要はありません。5年チャートや10年チャートで上昇傾向の銘柄を選びましょう。

（5）増資の過去がないか

増資（株式を新しく発行し資金を集めること）すると株価は下がります。株主の利益を損なうような企業には投資しない方がいいでしょう。

（6）自社株買いの推移

企業が自社株買いをすると株価は上がります。自社株買いを頻繁にするということは株主還元に熱心であるといえます。

（7）自己資本比率

自己資本比率が低いほど借金が多いことを意味します。自己資本比率40〜50％以上が目安です。

（8）ROEが高いか

ROEとは、自己資本利益率と訳されますが、簡単にいうと、経営効率が良いかどうかを表します。2桁あれば優良、8％あれば合格ラインでしょう。

（9）不祥事の過去がないか

企業は不祥事を起こすと、連続する傾向にあります。または、過去の不祥事が続けて明るみに出ることもあります。なかには、外部要因とみられるケースもありますが、企業の対応を確認しましょう。

（10）PER推移

ここまでの9項目が優良であり有力な投資先候補になったとしても、高値掴みはいけません。予想PERが過去に比べて高くなっていないかを確認しましょう。過去の予想PERに比べて大幅に低い「バーゲンセール状態」が理想ですが、それを待つといつまでも投資できません。高値掴みでなければ良しとしましょう。

予想PERは、次の計算式で算出できます。

予想PER＝株価÷1株当たり利益（予想）

1株当たり利益(予想)は決算短信などで確認できます。証券会社（サイト）によっては、予想PERの推移をグラフで確認することが可能です。

以上、10項目を挙げましたが、100点満点の銘柄はありませんから、総合的に判断してご自身が納得できる銘柄を探してください。

エンタメ銘柄の紹介

銘柄紹介に移ります。エンタメ株5選です。

※推奨ではなく紹介です。（ ） 内は銘柄コードです。

（1）任天堂（7974）

中核はゲーム専用機ビジネスで、売上高の大半を占めます。任天堂といえば「Nintendo Switch 2」が有名です。社会現象にもなり、ゲームをしない人でも聞いたことはあると思います。本体だけではなく、「スーパーマリオ」「ドンキーコング」などゲームソフトも販売しています。ほかにも、「ゼルダの伝説」「どうぶつの森」「星のカービィ」など聞いたことがあるキャラクターがたくさんあります。ゲームで生まれたキャラクターが映像コンテンツ、テーマパークなど広がりを見せています。営業利益率（3年平均、以下同様）は30％ほどあります。海外売上高比率は、4分の3ほどを占めます。業績はジグザグです。株価は5年で約2.8倍です。

（2）東宝（9602）

映画、アニメ、演劇、不動産を事業の4本柱としています。「鬼滅の刃」「ドラえもん」「ルパン3世」「名探偵コナン」「クレヨンしんちゃん」「ゴジラ」「ポケモン」「国宝」「キングダム」「8番出口」と人気作品を多く有します。映画事業が営業収入の3分の2を占めます。営業利益率は20％ほどです。海外売上高比率は現状10％程度ですが、2032年に向けて30％まで引き上げる目標を持ちます。業績は概ね増収増益です。株価は5年で約2.9倍です。

（3）サンリオ（8136）

ハローキティ、マイメロディ、シナモロール、バッドばつ丸、ぐでたま等のキャラクターを有します。ハローキティは皆さんもご存じあるでしょう。内閣官房が発表した「新しい資本主義のグランドデザインおよび実行計画2024年改訂版」によりますと、ハローキティはキャラクターの累積収入の世界ランキングで2位になっています。サンリオキャラクターに会える屋内型テーマパーク「サンリオピューロランド」、屋外型テーマパーク「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」を持ちます。営業利益率は20％代後半です。海外売上高比率は約30％です。業績はここ数年で急成長しています。株価は5年で約12倍です。

（4）コナミグループ（9766）

「デジタルエンタテインメント」「アミューズメント」「ゲーミング＆システム」「スポーツ」の事業を展開しています。家庭用ゲーム「パワフルプロ野球」「桃太郎電鉄」が有名です。家庭用、PC、モバイルで配信されるゲーム「eFootball」も人気です。任天堂のSwitch2やソニーのプレイステーション5などのゲームソフトも製造しています。また、コナミスポーツクラブやエグザスなど街中でスポーツクラブの看板を見たことがある方も多いでしょう。営業利益率は20％ほどです。海外売上高比率は30％程度です。業績は増収増益です。株価は5年で約6.3倍です。

（5）セガサミーホールディングス（6460）

ゲームソフト大手のセガとパチスロ大手のサミーを中核とする大手エンタメ企業です。ゲームコンテンツ・映像・プリクラ・トイの「エンタテインメントコンテンツ事業」、パチンコ・パチスロの開発・販売の「遊技機事業」、統合型リゾートの運営およびカジノ機器の開発等の「ゲーミング事業」を展開しています。ゲームでは「龍が如く」「ペルソナ」「ソニック」があります。統合型リゾートとしては韓国初の施設であるパラダイスシティにおいて、ホテルやエンタテインメント施設、商業施設、カジノ施設を通じた非日常の感動体験を創造しています。営業利益率は10％台前半です。海外売上高比率は65％です。業績は2021年3月期を底として、それ以降に急回復を見せています。株価は5年で約2.7倍です。

＊ ＊ ＊

本稿で紹介した以外にもまだまだ注目の「エンタメ株」はあります。後編記事〈任天堂以外も注目株がぞろぞろ！5年で株価7倍に迫る銘柄も…まだある「エンタメ株11選」を実名公開〉では、さらに11の銘柄を紹介します。

◆著者による関連書籍の紹介

◆免責事項

この記事では株式投資についてご紹介しましたが、あらゆる意思決定、最終判断はご自身の責任において行われますようお願い致します。ご自身の資産運用等において、損害が発生した場合、編集部ならびに筆者は一切責任を負いません。ご了承ください。

【後編を読む】任天堂以外も注目株がぞろぞろ！5年で株価7倍に迫る銘柄も…まだある「エンタメ株11選」を実名公開