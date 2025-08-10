アトリックスのハンドクリームが進化！高機能ケアで手肌に差を

手元は年齢が出やすいパーツだからこそ、丁寧なケアを。アトリックスから、ハンドクリームを超えた“高機能美容液ハンドクリーム”が誕生しました。2025年8月30日より全国発売されるのは、「シワ改善 ハンドジェルクリーム」と「トーンアップ ハンドクリーム」の2タイプ。それぞれの悩みに応えるプレミアムな処方で、毎日のケアがもっと心地よく、楽しくなりそうです。

シワ改善＆シミ予防が叶う薬用ハンドジェル

「アトリックス ビューティーチャージプレミアム シワ改善 ハンドジェルクリーム」は、有効成分ナイアシンアミドを配合した【医薬部外品】。

真皮まで浸透してシワを改善し、同時にメラニン生成を抑えてシミ・そばかすを予防(*2)します。

なめらかな「高密着セラム処方」で、凹凸のある手肌にもぴたっと密着。

さらに、ヒアルロン酸、コラーゲン、マカデミアナッツ油誘導体、サクラ葉抽出液、グリセリンなどの贅沢な保湿成分(※2)が、角層深くまで浸透してうるおいをキープします。

しっとりとハリのある手肌に導いてくれる、まさにエイジングサインが気になる方のための1本です。

(*2) メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

(※2) ヒアルロン酸・コラーゲン・マカデミアナッツ油誘導体・サクラ葉抽出液・グリセリン

YOLUがリニューアル！夜の髪悩みを救う注目アイテムを総まとめ

肌悩みを自然にカバーするトーンアップタイプ

無香料

サクラの香り

「アトリックス ビューティーチャージプレミアム トーンアップ ハンドクリーム」は、自然な“メイクアップ効果(*3)”で手肌を美しく見せてくれる新発想のハンドクリーム。

独自配合のパウダーがフィルターをかけたような質感を生み出し、黄ぐすみや小じわをふんわりカバー。

ヒアルロン酸やソメイヨシノ葉エキスなど、うるおいを与える美容成分が透明感ある手肌へ導いてくれます。

SPF20・PA+のUVカット効果もあるから、外出時も安心。香りは無香料とやさしいサクラの香りの2種類から選べます♪

(*3) メイクアップ効果による

未来の手肌のために、今からできるケアを

手肌の印象で美しさは変わるから。アトリックスの新しいプレミアムラインは、毎日のハンドケアを“美しさを育む美容習慣”に変えてくれます。

保湿だけでなく、シワやシミ、トーンアップといった複合的な手肌悩みに寄り添う2タイプ。目的に合わせて選べるこの新シリーズで、手もとから自信をまとって♡