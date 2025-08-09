ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÅê¼êÉüµ¢¤ÇÇº¤Þ¤¹¡Ö-96¡×¡¡À¸¤¸¤¿¡ÈÂå½þ¡É¡ÄÊÆ»Ê²ñ¼Ô¤¬»ØÅ¦¡Ö²ÁÃÍ¤¢¤ë¡©¡×
Åê¼êÉü³è¸å¤ËµÞÍî¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò»ØÅ¦
¡¡ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤ÎÈÖÁÈ¡ÖMLB¥Ê¥¦¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬6·î16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤ËÅê¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢ÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢10¡ó¶á¤¯Íî¤Á¤¿¿ôÃÍ¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢½Ð±é¼Ô2¿Í¤¬ÆóÅáÎ®¤òÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¤ò½ä¤Ã¤Æ·ãÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥±¥Ë¡¼»á¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬Åê¤²¤ë¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò½ù¡¹¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æº£¤Ç¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ËÃ¯¤â¤¬¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÂå½þ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥³¥¹¥¿¥¹»á¤Ï¡ÖÁ°²ó¤ÎÀèÈ¯¤ÇÈà¤Ï4²ó¤òÅê¤²ËÜÎÝÂÇ¤âÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÅú¤¨¡¢ÅêÂÇ¤Ç¤Î³èÌö¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥±¥Ë¡¼»á¤Ï¡ÖÈà¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢Åê¼êÉüµ¢°Ê¹ß¤ÎÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤ÏÄ¹ÂÇÎ¨¤¬.100Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÅðÎÝ¤â¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ËÅù¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£Ç¯¤ÏÈà¤¬ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡Ê6·î16Æü°Ê¹ß¡Ë¤«¤é¡¢ÂÇÎ¨¤Ï.239¡¢½ÐÎÝÎ¨¤Ï.361¡¢Ä¹ÂÇÎ¨¤Ï.546¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇÂÇ·â¤¬Âç¤¤¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÂÇ·âÀ®ÀÓ¤ÎÄã²¼¤ò·üÇ°ºàÎÁ¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥±¥Ë¡¼»á¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¤³¤ÎÂå½þ¤òÊ§¤¦²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¾å¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£Èà¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼º¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¡£¥³¥¹¥¿¥¹»á¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬º£¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà¤Ï¤³¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÆóÅáÎ®¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÅêÂÇÆóÅáÎ®¤¬ÂçÃ«¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¥³¥¹¥¿¥¹»á¤Ï¡ÖÈà¤ÏÎ¾Êý¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆ°°÷¿ô¤¬Áý¤¨¤ëÍýÍ³¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¤·¡¢Èà¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Î°ìÉô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¤À¤¬¡¢¥±¥Ë¡¼»á¤Ï¡ÖÈà¤Ï°ÎÂç¤ÊÅê¼ê¤Ç¤¹¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç5ËÜ¤Î»Ø¤ËÆþ¤ëÅê¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤¬º£¸åÅê¤²¤ë¤³¤È¤Çº£¤Þ¤Ç¤è¤ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬Íè¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥µ¡¼¥«¥¹¤¬Ä®¤ËÍè¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Ê¤ª°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤¿¡£
¡¡ÁÐÊý¤ÎµÄÏÀ¤Ï¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥³¥¹¥¿¥¹»á¤Ï¡ÖÈà¤ÏÁí¹çÅª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò°ú¤´ó¤»¤ë°ì½õ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤ÎÅÐÈÄÆü¤Ï¶õÀÊ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ë¤Ï°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥±¥Ë¡¼»á¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ç¤Ï¡¢Èà¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼º¤¦´í¸±À¤òËÁ¤¹¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÆóÅáÎ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¦ÅÝ¤ì¤Ë½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë