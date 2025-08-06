2匹ともかわいすぎる！ YouTubeチャンネル「Laffey and Amy」では、ゴールデンレトリバーが子ブタを受け入れる様子が配信され、動画のコメント欄には「ゴールデンの思いやりが深すぎる」「なんて素晴らしい犬なんだ」の声が続出しました。

ゴールデン「なんだこの子は？」

注目を集めたのは「ゴールデンレトリバーが愛らしい子豚に初対面！（今までで一番可愛い反応!!!）」という動画。ゴールデンレトリバーが子ブタに興味を示しているシーンから動画は始まります。

子ブタと初対面したゴールデンは、「なんだこの子は？」と不思議そうに近づいてきました。お互いにまだぎこちなく、存在を確かめ合っている姿がかわいいですね。

ゴールデンの優しさが伝わって安心したのか、「これ何？ あれ何？」と言わんばかりに、ぐいぐい近づく子ブタ。その勢いに、ゴールデンは少し押されているようです。

「遊ぼうブー」と言わんばかりに、さらに甘えてくる子ブタに対して、寝転んで受け入れるゴールデン。そんな子ブタの姿はまるで子犬のようで、肉球を見つめるなど、なんとも自由気ままな様子です。ゴールデンの背中をよじ登る子ブタには、最初のぎこちなさはもう全くなさそうですね。

そして、はしゃぎすぎて疲れたのでしょうか。最後は体を寄せ合って、2匹でウトウト。なんだか2匹は顔も似ているかもしれません。

動画を見た視聴者からは、「子ブタの赤ちゃんはとても楽しんでるね」「子ブタを怖がらせないように接するゴールデンは、優しいパパみたいだ」「子ブタちゃん、本当に子犬みたいでかわいすぎる」といった声が寄せられていました。徐々に打ち解け合う2匹の様子を、ぜひ動画でご覧ください。