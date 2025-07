アメリカ ではさまざまな州で 大麻 の合法化が進められていますが、それに伴って 大麻 の有効成分による予期しない中毒が発生するケースも増えています。 アメリカ のウィスコンシン州にあるレストランでピザや サンドイッチ などを食べた客85人が、 大麻 の有効成分であるテトラヒドロカンナビノール(THC)の中毒になってしまう事態が発生しました。Tetrahydrocannabinol Intoxication from Food at a Rest au rant - Wisconsin, October 2024 | MMWR

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/74/wr/mm7427a2.htmPizzeria mishap left at least 85 people intoxicated with THC after infused oil used for dough | Live Sciencehttps://www.livescience.com/health/marijuana/pizzeria-mishap-left-at-least-85-people-intoxicated-with-thc-after-infused-oil-used-for-dough2024年10月24日、ウィスコンシン州の救急医療サービスがマディソン&デーン郡公衆衛生局(PH MD C)に対し、10月22日以降に同じレストランで食事をした7人の患者をめまいや眠気、不安といった症状で地元の病院に搬送したと報告しました。救急医療サービスは 一酸化炭素中毒 を疑い、症状を報告した人々が住んでいた家や、これらの患者が食事をしたレストラン「Famous Yeti's Pizza」で一酸化炭素濃度を調べましたが結果は問題なかったとのこと。また、10月23日にピザを食べたある患者は、THCを摂取した覚えがないのにTHCの陽性反応が出たことをPH MD Cに報告しました。これらの報告を受けて、PH MD CはFamouse Yeti's Pizzaの調査を実施しました。調査の結果、Famous Yeti's Pizzaは10月22日に食用油を切らしてしまい、他の店舗と共用のキッチンにあった油を使用していたことが判明。さらに、共用キッチンを使用していた別の店舗では、州の認可を受けて 大麻 由来のTHCを使った食品を製造しており、事業者はTHCを食用油に入れて料理に使っていたこともわかりました。PH MD Cがこの食用油を調べたところ、THCの陽性反応が出たとのこと。以下の写真が、Famouse Yeti's Pizzaと同じ共用キッチンを使っていた事業者のTHC入り食用油です。Famouse Yeti's Pizzaのオーナーは、この油を普通の食用油だと誤認してしまい、そのまま料理に使ってしまったというわけです。PH MD Cはこの 調査結果 を受けて、Famouse Yeti's Pizzaで10月22日〜24日に提供された料理にTHCが混入していた可能性があるとの声明を発表。めまい・ 血圧 上昇・心拍数増加・吐き気・嘔吐(おうと)・不安・パニック発作・ 妄想 ・幻覚・短期 記憶障害 ・時間感覚のゆがみ・眠気といったTHC関連の症状がみられる場合、医療機関に連絡するよう呼びかけました。最終的に、Famouse Yeti's Pizzaでピザやガーリックブレッド、チーズブレッド、 サンドイッチ などを食べた85人の患者がTHC中毒であると診断されました。患者の年齢は1歳〜91歳と非常に幅広く、8人は18歳未満の子どもだったとのことです。なお、 警察 の捜査によって料理へのTHC混入は意図的なものではなかったと結論付けられており、刑事告訴は行われませんでした。Famouse Yeti's Pizzaはウィスコンシン州食品法の基準に従って清掃と消毒を行った後、10月26日に営業を再開しています。