記憶障害

記憶を思い出すことができない、また、新たなことを覚えることができないなどという、記憶に関する障害の総称。一時的に思い出すことができない記憶は短期記憶障害、長期間思い出すことができない記憶は長期記憶障害と、2通りに分けられる。

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