記憶を思い出すことができない、また、新たなことを覚えることができないなどという、記憶に関する障害の総称。一時的に思い出すことができない記憶は短期記憶障害、長期間思い出すことができない記憶は長期記憶障害と、2通りに分けられる。
ビタミンB1欠乏で海馬が障害を受け永続的な記憶低下につながるという
プレジデントオンライン
過剰な体脂肪が脳にインスリン抵抗性を生じさせ、記憶や情報処理の低下を招くとのこと
ダイヤモンド・オンライン
財産保護には成年後見制度・家族信託・日常生活自立支援事業などが有効
ファイナンシャルフィールド
GIGAZINE（ギガジン）
手術は成功するも後遺症のてんかんが判明し、記憶障害も発症したという
文春オンライン
週刊女性PRIME
接種後、仕事に行くため朝起き上がろうとしたところ、立てなかったそう
CBC NEWS
Rolling Stone JAPAN
ケガを負わせ、警察の事情聴取や加害者の親族との示談交渉などを経験
レタスクラブ
怪談や幽霊譚を、一次資料や民俗学者の採録に基づき分析している
Real Sound
医師によると「脳のオーバーワーク」で記憶障害などが発生するという
FNNプライムオンライン