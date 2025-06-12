記憶障害

記憶を思い出すことができない、また、新たなことを覚えることができないなどという、記憶に関する障害の総称。一時的に思い出すことができない記憶は短期記憶障害、長期間思い出すことができない記憶は長期記憶障害と、2通りに分けられる。