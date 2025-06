いま米国の若者の間で「ダムフォン」が流行っているようです。しかし、Z世代にとってみれば、懐かしさを感じる物かもしれません。

↑iPhoneデトックスの方法は…(画像提供/Dennis Brendel/Unsplash)。

「Dumb(ダム)」は、英語で「間抜けな、鈍い、頭が悪い」という意味で、「ダムフォン(Dumbphones)」とは「間抜けな電話」のこと。このダムフォンが指すのは、かつて一世を風靡した携帯電話ブランド「ブラックベリー(BlackBerry)」です。

2000年代から2010年代頃の世界のスマホ市場でもてはやされ、日本市場には2010年に登場しましたが、2020年には製造が終了。ティーンや20代の世代にとってはなじみのないスマホですが、Z世代には懐かしい存在かもしれません。

若者たちの中には、ウォークマンやiPod、デジカメといったアイテムが「レトロ」なグッズと映る人がいます。そんな人たちにとってはブラックベリーもその一つ。親のクローゼットから見つけたブラックベリーを自慢するような動画がSNSに投稿されています。彼らはそんなレトロなデバイスを、愛情や親しみを込めて「ダムフォン」と呼んでいるようです。

さまざまな機能がついた今日のスマホは、便利すぎることや高額であることが難点。それに比べると、ブラックベリーは必要最低限の機能(とトレードマークの物理キーボード)が際立って見えるのかもしれません。

「もうAppleにはうんざり。ブラックベリーのためなら何を手放してもいい」とさえ言っている若者もいるのだとか……。

【主な参考記事】

New York Post. Gen Z is swapping their smartphones for this retro alternative: ‘Need a social media detox’. June 12 2025

Clicks(クリックス) iPhone 16 キーボード付き ケース スマホケース MagSafe対応 ワイヤレス充電 (オニキス) 23,870円(06/23 14:33時点) Amazon楽天市場 Amazonの情報を掲載しています

※この記事は本サイト(GetNavi web)でご覧になるとアフィリエイト広告が掲載されています。リンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。 ※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。