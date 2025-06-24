ÊÆ¤Î¼ã¼Ô¤¬iPhoneÈè¤ì¡© Ìþ¤·¤òµá¤á¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿°Õ³°¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡Ä
¤¤¤ÞÊÆ¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥À¥à¥Õ¥©¥ó¡×¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ZÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÊª¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖDumb¡Ê¥À¥à¡Ë¡×¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡Ö´ÖÈ´¤±¤Ê¡¢Æß¤¤¡¢Æ¬¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¡Ö¥À¥à¥Õ¥©¥ó¡ÊDumbphones¡Ë¡×¤È¤Ï¡Ö´ÖÈ´¤±¤ÊÅÅÏÃ¡×¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î¥À¥à¥Õ¥©¥ó¤¬»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥ê¡¼¡ÊBlackBerry¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
2000Ç¯Âå¤«¤é2010Ç¯Âåº¢¤ÎÀ¤³¦¤Î¥¹¥Þ¥Û»Ô¾ì¤Ç¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤Ï2010Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2020Ç¯¤Ë¤ÏÀ½Â¤¤¬½ªÎ»¡£¥Æ¥£¡¼¥ó¤ä20Âå¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¹¤¬¡¢ZÀ¤Âå¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤¤Â¸ºß¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥¯¥Þ¥ó¤äiPod¡¢¥Ç¥¸¥«¥á¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡Ö¥ì¥È¥í¡×¤Ê¥°¥Ã¥º¤È±Ç¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥ê¡¼¤â¤½¤Î°ì¤Ä¡£¿Æ¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤«¤é¸«¤Ä¤±¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥ê¡¼¤ò¼«Ëý¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°²è¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¤½¤ó¤Ê¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¡¢°¦¾ð¤ä¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¥À¥à¥Õ¥©¥ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤¬¤Ä¤¤¤¿º£Æü¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡¢ÊØÍø¤¹¤®¤ë¤³¤È¤ä¹â³Û¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÆñÅÀ¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥ê¡¼¤ÏÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤Îµ¡Ç½¡Ê¤È¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÎÊªÍý¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡Ë¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤â¤¦Apple¤Ë¤Ï¤¦¤ó¤¶¤ê¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥ê¡¼¤Î¤¿¤á¤Ê¤é²¿¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤µ¤¨¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¼ç¤Ê»²¹Íµ»ö¡Û
New York Post. Gen Z is swapping their smartphones for this retro alternative: ¡ÆNeed a social media detox¡Ç. June 12 2025
Clicks(¥¯¥ê¥Ã¥¯¥¹) iPhone 16 ¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÉÕ¤ ¥±¡¼¥¹ ¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹ MagSafeÂÐ±þ ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ (¥ª¥Ë¥¥¹)
Amazon³ÚÅ·»Ô¾ì
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÏËÜ¥µ¥¤¥È¡ÊGetNavi web¡Ë¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¹¹ð¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥ó¥¯¤«¤é¾¦ÉÊ¤ò¹Ø⼊¤¹¤ë¤È¡¢Çä¾å¤Î⼀Éô¤¬ÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éGetNavi web¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¢¨²Á³Ê¤Ê¤É¤ÎÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Ï·ÇºÜ»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºß¸ËÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£