±«¸Í¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤·¡ÄÂæÉ÷¤Ë¤è¤ë¡ÈÁë¥¬¥é¥¹Èô»¶¡É¤òËÉ¤°ÊýË¡¤È¤Ï¡©¡¡·Ù»ëÄ£ºÒ³²ÂÐºö²Ý¤¬¾Ò²ð
¡¡²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂæÉ÷¤¬ÀÜ¶á¡¢¾åÎ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢±«¸Í¤ä¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬¤Ê¤¤½»Âð¤Ï¡¢¶¯É÷¤ÇÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤ÆÈô»¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢±«¸Í¤ä¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÂæÉ÷¤Î¶¯É÷¤Ë¤è¤ëÁë¥¬¥é¥¹¤ÎÈô»¶¤òËÉ¤°ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£·ÙÈ÷ÉôºÒ³²ÂÐºö²Ý¡Ê°Ê²¼¡¢·Ù»ëÄ£¡Ë¤¬X¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¹¤°ÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥ó¤¬ÅþÍè¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¶¯É÷¤ÇÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤ë¤Î¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂæÉ÷¤ÎÀÜ¶á¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ï¡¢±«¸Í¤ä¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÊÄ¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±«¸Í¤ä¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÎÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö±«¸Í¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬¤Ê¤¤Áë¤Ï¡¢¼¼ÆâÂ¦¤«¤éÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥È¤òÅ½¤ë¤ÈÈô»¶ËÉ»ß¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÀöÂõ¤Ð¤µ¤ß¤Ç»ß¤á¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£