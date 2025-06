看板メニューは「角切り和牛」。「うしごろ」だからこそできる極上の町焼肉（東京・新橋）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は新橋駅近くにオープンした、上質な肉をカジュアルに楽しめる町焼肉。

TRATT. USHIGORO 新橋店(東京・新橋)

2025年3月、新橋駅から徒歩5分ほどの場所に「町焼肉」をテーマにした「TRATT. USHIGORO 新橋店」がオープンしました。手掛けるのは国産A5ランクの黒毛和牛やこだわり抜いた逸品料理を提供する人気焼肉店「焼肉うしごろ」をはじめ、有名グルメガイドで星を獲得し続け「The Tabelog Award 2025 Bronze」を受賞している乃木坂の名店「肉割烹 上」などを展開する「株式会社サング」。新店舗では、懐かしさと温かみを感じるクラシックな焼肉文化の魅力を現代に蘇らせ、新作のタレで味わうこだわりの和牛を居心地の良い空間で提供したいとのこと。

居心地の良い空間

店舗の場所はカジュアルな焼肉店「うしごろバンビーナ新橋店」があった場所。2013年のオープン以来多くの人に愛されてきましたが、今回、トレンドや客の要望に応えるべく、ブランドを進化させ業態変更を決めたのだそうです。これまで以上に大衆感を大切にしつつ、洗練されたカジュアルさが融合したお店に。外観は、ポップな電飾看板が思わず立ち寄りたくなる賑やかさ。店内は温かみのある雰囲気で、肩肘張らずに食事を楽しめます。客席は30席と少なめなので、予約は必須です。

角切り和牛 にんにく醤油

看板メニューは、数量限定の「角切り和牛 にんにく醤油」2,600円。ランプの中でも柔らかい部位を使用し、外はカリッとしていて中はジューシーです。濃厚な肉の旨みをにんにく醤油と一緒に楽しめます。

究極の厚切りタン

「うしごろ」では初めてという、タン元の中心部のみ使用した「究極の厚切りタン」(1枚2,300円)も注文必須。厚さ20mmでカットし、1頭から4枚しか取れないという希少部位です。外は香ばしくクリスピーに、中はプリッと焼き上げれば、極上の味わい。薬味の「ごま塩ねぎ」200円と一緒に味わうのがおすすめです。

特上炙りロース タレ

ほかにも、うちももの中でも柔らかな部位だけを切り出した「特上炙りロース タレ」2,400円や、リブロースの中心部を贅沢に切り出した「リブロースステーキ 特製たまねぎソース」4,800円、鮮度抜群のシマチョウに新作の“辛ダレ”をたっぷりと絡めた、辛さを選べる「シマチョウ[辛ダレ]」900円など、肉の魅力を引き出した逸品が並びます。

特製うしごろカレー

焼肉の後には、スパイシーで旨みたっぷりの「特製うしごろカレー」900円や、喉越しの良い麺とサッパリした口当たりのスープがマッチした「特製冷麺【白・赤】」1,000円、ゴロゴロ入った和牛の旨みと高菜のシャキッとした食感がたまらない「和牛と高菜のガーリックライス」900円など〆のメニューも充実。おなかいっぱいでも食べたくなるおいしさと、どのメニューも好評です。

お得なコースもおすすめ!

さらに同店の魅力を余すところなく堪能できるコース料理も4,400円から用意されています。4名以上で予約するとコースが割引になるといううれしいサービスも!

A5ランク黒毛和牛の中でも特に上質な部位だけを厳選。和牛の本質を知り尽くした職人が肉質に合わせて丁寧に仕立てた「渾身のタレ」が、肉本来の旨さを引き出しています。気軽に立ち寄れる「町焼肉スタイル」で楽しめる「TRATT. USHIGORO 新橋店」。友人との食事や家族の団らんなど、さまざまなシーンで重宝しそうな注目の新店です。

食べログレビュアーのコメント

特上炙りロース 出典:れんにゅうさん

『◇特上炙りロース 2,400円

卵黄を追加で頼んで焼きすきのスタイルでいただきます

肉質の良さがありこちらもさっと炙って

やはり卵黄にして正解です

より一層の上質な味わいとなりました



◇本気の辛ラーメン 1,000円

白菜キムチも入った辛ラーメン

辛さも一際辛くボリュームも満点

シェアして食べるといいかもです



◇特製冷麺 白 1,000円

最後はお口も胃もスッキリする冷麺

さっぱりとした口当たりが締めに相応しいですね



いやぁついつい食べ過ぎましたww



味付け的にもお酒が進みやすくついつい呑んじゃいますね

まぁそれは望むところなのですが』(れんにゅうさん)

白センマイ刺し

『町焼肉のコンセプトなので、昔ながらの漬け込みや、パンチのあるタレを想像しますが、そこは流石のうしごろさん。

上質なお肉に合う絶妙な味の乗せ方でした。



スタッフによるサービスやオペレーションも完璧

ワイワイと楽しい時間を過ごせました◎』(komug710さん)



※価格は税込。

<店舗情報>◆TRATT. USHIGORO 新橋店住所 : 東京都港区新橋2-15-3 三沢ビル 1FTEL : 050-5596-2653

文:佐藤明日香

写真:お店から

