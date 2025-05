「アストラルギア」の真実を明らかに！GSE『TEVI』日本語パッケージ版

GSEは、台湾のゲームデベロッパーCreSpiritが開発したメトロイドヴァニア2D アクションアドベンチャーゲーム『TEVI』の日本語パッケージ版をNintendo Switch(TM)で2025年7月17日に発売予定!

GSE『TEVI』日本語パッケージ版

■対応機種 :Nintendo Switch(TM)

■発売日 :2025年7月17日

■価格 :4,982円(税込5,480円)

■ジャンル :メトロイドヴァニア2Dアクションアドベンチャー

■プレイ人数 :1人(オフライン)

■表示対応言語:日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :CreSpirit

■CERO :B

GSEは、台湾のゲームデベロッパーCreSpiritが開発したメトロイドヴァニア2D アクションアドベンチャーゲーム『TEVI』の日本語パッケージ版をNintendo Switch(TM)で2025年7月17日に発売予定です!

予約受付を開始しました。

本日は、主人公である「ウサ耳少女」と彼女の3人の仲間たちを紹介します。

彼らと共に大冒険を繰り広げましょう!

【主人公】テビィ CV:Lynn

テビィ

物語の主人公であるテビィは自称天才エンジニアだ。

父親の研究を手伝うため、アストラルギアの真実を明らかにすべく仲間たちと共に旅に出る。

セーブル CV:藤原夏海

セーブル

セーブルはタルタロス出身の小さな悪魔だ。

アナ・テマの荒れ果てた首都へ向かおうとして迷子になっていたところでテビィに出会い、旅に同行することにする。

セリア CV:日笠陽子

セリア

セリアはヴァルハラ出身の、情報収集の任務を司る天使だ。

テビィの実力に感銘を受け、アストラルギアについての情報収集のため協力を依頼することとなる。

そして彼女自身の大志を推し進めるために旅に出る。

ゼマ CV:杉田智和

ゼマ

ゼマ博士はテビィの養父である。

熱心な研究家であり、その情熱は研究や発明、小動物、特にウサギに注がれている。

テビィを可愛がることと謎のアストラルギアを研究することに身を捧げている。

【予約特典】

予約受付期間中にNintendo Switch(TM)『TEVI』日本語パッケージ版を購入した方に、以下の予約特典をプレゼントします。

予約特典

テビィ、ヴィーナ、セーブル、セリアと一緒に、おいしいワッフルを食べながら、リラックスした午後のひと時を過ごしませんか?彼らが可愛らしいウサギたちとともにあなたを待っています!開発チームの一員で、主にアート制作を担当するEin Lee氏が丁寧に描き下ろしたワッフルタイムのイラストで構成されたマウスパッドはコレクション価値も高く、絶対に見逃せません!

【ゲーム概要】

広大な大陸「アズ」、ここから冒険が始まります。

この広大な大陸は神話と魔法に満ちており、魔法を操る人族、獣耳の獣人族、そして「魔械族」と呼ばれる機械生命体の3つの主要な種族が暮らしています。

プレイヤーは、ストーリーのヒロインで自称天才エンジニアの「テビィ」を操作して、広大なアズ大陸を旅しながら、仲間のセリアとセーブルと出会い、謎の鍵「ギア」を発見すべく5つの主要都市を駆け巡り、さまざまな難易度のボス戦をクリアしましょう!

パッケージ画像

■権利表記 :(C)2025 CreSpirit Int. Ltd. All rights reserved. Published by PM Studios, Inc. Physical Retail version licensed to and published by Game Source Entertainment in Japan and Asia.

