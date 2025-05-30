¸ÄÀÇÉ¤Î¿Í²û¤Ã¤³¤¤½÷»Ò¡©¡ª¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÊÁ¤Î¡Ø¥µ¥ÓÇ¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ5Áª¡ª¹¬±¿¤ò¸Æ¤Ö¤È¤¤¤¦¥¸¥ó¥¯¥¹¤â
¡Ø¥µ¥ÓÇ¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ5Áª
¹õ¤ÈÃã¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¥Ïー¥â¥Ëー¤¬Èþ¤·¤¤¥µ¥ÓÇ¡£¤½¤ÎÊ£»¨¤ÊÌÏÍÍ¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¡¢Æ±¤¸ÌÏÍÍ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤µ¤¨¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥µ¥ÓÇ¤Ï¡¢»°ÌÓÇÆ±ÍÍ¤Ë¥á¥¹¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡¦¹¬±¿¤ò¸Æ¤Ö¥¸¥ó¥¯¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤Î¿¿Áê¤È¤Ï¡©À³Ê¤äÂ¿Æ¬»ô°é¤Ø¤Î¸þ¤ÉÔ¸þ¤¤Ï¡©
¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ø¥µ¥ÓÇ¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò5¤Ä¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1.ÌÓ¤Î¿§¹ç¤¤¤Ç¸Æ¤ÓÌ¾¤¬ÊÑ¤ï¤ë
ËÁÆ¬¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥µ¥ÓÇ¤Ï¹õ¤ÈÃã¤¬Ê£»¨¤Ëº®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤¿ÈïÌÓ¤ò»ý¤ÄÇ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿§¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸Æ¤ÓÌ¾¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ç¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹õ¥µ¥ÓÇ
ÆÃ¤Ë¹õ¤ÎÇÛ¿§¤¬¶¯¤¤¥µ¥ÓÇ¤ò¡Ø¹õ¥µ¥ÓÇ¡Ù¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
ÀÖ¥µ¥ÓÇ
È¿ÂÐ¤ËÃã·Ï¡ÊÀÖ¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÀÖ¤È¤¹¤ë¡ËÇÛ¿§¤¬¶¯¤¤¥µ¥ÓÇ¤Ï¡¢¡ØÀÖ¥µ¥ÓÇ¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥µ¥ÓÇ
Á´ÂÎÅª¤Ë¿§¹ç¤¤¤¬Çö¤¤¥µ¥ÓÇ¤Ï¡Ø¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥µ¥ÓÇ¡Ù¤ä¡Ø³¥¥µ¥ÓÇ¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥¸¥µ¥ÓÇ¡¿¥µ¥Ó¥¥¸Ç
¥µ¥ÓÇ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¥¸ÊÁ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¥µ¥ÓÇ¤Ï¡Ø¥¥¸¥µ¥ÓÇ¡Ù¤ä¡Ø¥µ¥Ó¥¥¸Ç¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.³°¹ñÌ¾¤Ï¡Ø¤Ù¤Ã¹ÃÇ¡Êtortoiseshell cat¡Ë¡Ù
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥ÓÇ¤ÎÍ³Íè¤Ï»¬¤Ó¤¿Å´¡£¥µ¥ÓÇ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤Î¸Æ¾Î¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢³°¹ñ¤Ç¤Ï¤Ù¤Ã¹Ã¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëtortoiseshell cat¡Ê¥È¥¥ー¥Æ¥£ー¥·¥§¥ë¥¥ã¥Ã¥È¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ÓÇ¤¬»ý¤ÄÆÈÆÃ¤ÊÌÏÍÍ¤ò²¿¤ËÎã¤¨¤ë¤«¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£³Î¤«¤Ë¤Ù¤Ã¹Ã¤Ï¥µ¥Ó¤ÎÊÁ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÏÂÌ¾¤Î¡Ø¥µ¥Ó¡Ù¤â¡¢詝¤ï¤Ó¤µ¤Ó詝¤À¤È»×¤¨¤Ð±ü¤æ¤«¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
3.Í¥¤·¤¯¤Æ¸¤¤Ç¤¬Â¿¤¤
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥ÓÇ¤ÎÀ³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÆüËÜÆÈ¼«¤Î詝Èþ詝¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¬¤´¤È¤¯²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¯¡¢¸¤¤Ç¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ª¤Ã¤È¤ê¤·²á¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢±óÎ¸¤¬¤Á¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£Â¿Æ¬»ô°é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¸åÇÚÇ¤Ë²¿¤Ç¤â¾ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀèÇÚÇ¤Î¼êÁ°´Å¤¨¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÆÃÄ§¤òÍý²ò¤·¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Â¿Æ¬»ô°é¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÇÛÎ¸¤¬É¬¿Ü¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥µ¥ÓÇ¤Ï¡¢´Å¤¨¤Ã»Òµ¤¼Á¤¬¶¯¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í²û¤Ã¤³¤¤¥³¤¬Â¿¤¤Ê¬°é¤Æ¤ä¤¹¤¤È¿ÌÌ¡¢¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤º¤ë¸¤¤¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ÓÇ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢Äø¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢´Å¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
4.´ðËÜ¤Ï½÷»Ò¥ª¥ó¥êー
¥µ¥ÓÇ¤Î¥ëー¥Ä¤Ï¥¥¸¥È¥é¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥¸¥È¥é¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¥µ¥ÓÇ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥á¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê´ðËÜ¤Ï½÷»Ò¥ª¥ó¥êー¡£ÀÊÌÅª¤ÊÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»°ÌÓÇ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸¶Íý¤â»°ÌÓÇ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¥µ¥ÓÊÁ¤òºî¤ë°äÅÁ»Ò¤Ï¡ØXÀ÷¿§ÂÎ¡Ù¤Ë¤Î¤ß¸½¤ì¡¢¹¹¤Ë¤³¤ÎÆÃÄ§¤¬2¤Ä½Å¤Ê¤ê¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÉ¬Á³Åª¤ËÃÂÀ¸Æü¤¹¤ë¤Î¤Ï¥á¥¹Ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µ©¤Ë¥ª¥¹Ç¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ØXXY¡Ù¤È¤¤¤¦¤¤¤ï¤æ¤ëÀ÷¿§ÂÎ°Û¾ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£ÈË¿£Ç½ÎÏ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢Ã»Ì¿¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¤â¤·¤â¥ª¥¹¤Î¥µ¥ÓÇ¤È¤Î¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢¶¦¤Ë²á¤´¤¹1Æü1Æü¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
5.¥µ¥ÓÇ¤Ï¹¬±¿¤ò¸Æ¤Ö¡Ø¾·¤Ç¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¡ª
¥µ¥ÓÇ¤¬¹¬±¿¤ò¸Æ¤Ö¤È¤¤¤¦¥¸¥ó¥¯¥¹¤ÏÂçÊýËÜÅö¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Àè¤Û¤É¤Î¥ª¥¹Ç¤ÎÂ¸ºß¤¬µ®½Å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¾·¤Ç¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í³Íè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾·¤Ç¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð»°ÌÓÇ¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥ÓÇ¤Ï¤Ê¤¼¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥µ¥ÓÇ¤ÎÈïÌÓ¤Ë¤âÈùºÙ¤ÊÇò¤ÎÌÓ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Çò¤Ï¡Ø¾·Ê¡¡Ù¡¢¹õ¤Ï¡ÖÌñ½ü¤±¡×¡¢Ãã¿§¡ÊÀÖ¡Ë¤Ï¡ÖÌµÉÂÂ©ºÒ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¡¢²Ã¤¨¤Æ¡Ø3¡Ù¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»°ÌÓÇ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡ØÊ¡Ç¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¥µ¥ÓÇ¤Ï¥Íー¥ß¥ó¥°¤äÆÈÆÃ¤Ê¿§¹ç¤¤¤¬¹¥¤ß¤òÊ¬¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤¤¤Ç¡¢²¦Æ»¤Î¥¥¸¥È¥é¤ä»°ÌÓÇ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¥¿¥¤¥×¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¤Î¤Ó¤·¤í¤ÏÌµ¸Â¤Ç¤¹¡£À³ÊÅª¤ÊÆÃÄ§¤ò¸«¤Æ¤â¡¢2¤Ä¤È¤·¤ÆÆ±¤¸ÌÏÍÍ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸ÄÀ¤ò¸«¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤¹¡£
¤ª¤Ã¤È¤êÈþ¿Í¤Ê½÷»ÒÇ¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ï¡¢¥µ¥ÓÇ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²û¤Ã¤³¤¤À³Ê¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ÎÇ¥é¥¤¥Õ¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£