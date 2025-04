三井ショッピングパーク ららぽーと全国20施設とラゾーナ川崎プラザにて「TOY STORY FUN WEEK」を開催!

映画公開から30年を迎えるディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー』をテーマにした特別企画です☆

三井ショッピングパーク ららぽーと/ラゾーナ川崎プラザ ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』30周年特別企画「TOY STORY FUN WEEK」

開催期間:2025年4月26日(土)〜5月11日(日)

開催施設:三井ショッピングパーク ららぽーと 20施設(TOKYO-BAY、新三郷、柏の葉、富士見、立川立飛、横浜、海老名、湘南平塚、豊洲、磐田、沼津、名古屋みなとアクルス、愛知東郷、安城、福岡、EXPOCITY、堺、和泉、門真、甲子園)、ラゾーナ川崎プラザ

※各施設の開催日程は4月18日(金)に特設サイトで公開されます

三井不動産商業マネジメントが運営する三井ショッピングパーク ららぽーと全国20施設とラゾーナ川崎プラザにて「TOY STORY FUN WEEK」を開催。

イベントでは、1995年の映画公開から30周年を迎えたディズニー&ピクサー作品『トイ・ストーリー』をテーマに、あらゆる世代が大興奮の『トイ・ストーリー』の世界をイメージした空間が館内に表現されます。

フォトスポットやおもちゃたちを探す館内回遊スタンプラリー、体験イベントなどが楽しめる特別企画です。

また、ディズニーキャラクターをモチーフにしたグッズを特設サイトや店頭で紹介。

さらにみついショッピングパーク キッズクラブ会員様向けのワークショップなども開催されます☆

全国のららぽーと・ラゾーナ川崎プラザにて『トイ・ストーリー』をテーマとしたさまざまなイベントを開催。

各イベントに参加された方には、オリジナルステッカーがプレゼントされます。

スタンプラリー達成で[A]のステッカーをプレゼント。

さらに三井ショッピングパークポイント会員ページにメンバーズ登録し、三井ショッピングパークアプリもしくは三井ショッピングパークポイントLINE公式アカウントにログイン後の画面を提示で、[B]のステッカーがプレゼントされます。

「ウッディのカウボーイチャレンジ」へ参加された方には[C]のステッカー、「バズのシューティングチャレンジ」へ参加された方には[D]のステッカーをプレゼント☆

※体験するイベントによりもらえるステッカーが異なります

※ステッカーは数に限りあるため、なくなり次第配布終了となります

スタンプラリー

開催期間:4月26日(土)〜5月11日(日)

※ステッカーの配布は4月26日〜5月6日までとなります。5月7日〜11日はステッカーの配布は実施されません

館内に広がる『トイ・ストーリー』のおもちゃたちを巡るスタンプラリー。

スタンプラリーのスポットを巡ることで、1つのアートを完成させることができます。

ウッディのカウボーイチャレンジ

『トイ・ストーリー』の仲間たちと楽しめる「ウッディのカウボーイチャレンジ」

カウボーイの「ウッディ」になったつもりで、「投げ縄(わなげ)」にチャレンジできます。

バズのシューティングチャレンジ

「バズ・ライトイヤー」と一緒に「悪の帝王ザーグ」を倒す「バズのシューティングチャレンジ」

「バズ・ライトイヤー」の宿敵「悪の帝王ザーグ」が落としていったボールを的に入れるボール投げチャレンジです。

みついショッピングパーク キッズクラブ会員限定「自分だけのフォーキーを作ろう!」

参加条件:みついショッピングパーク キッズクラブ会員限定。※当日新規入会も可能です

※定員に達し次第受付終了となります

『トイ・ストーリー4』の物語で友だち(おもちゃ)を作りだした女の子「ボニー」のように、自分だけのフォーキーを作れるワークショップを開催。

参加された方には、ディズニーオリジナルのアクリルバッジがプレゼントされます。

体験イベント会場の近くに『トイ・ストーリー』のおもちゃを実際に遊ぶことができる体験コーナーを設置。

おもちゃたちと楽しいひとときが過ごせます。

設置期間:2025年4月26日(土)〜5月11日(日)

『トイ・ストーリー』の作品の世界観が表現された体験型フォトスポットが登場。

おもちゃサイズになって、キャラクターと一緒に写真が撮れます。

映画の中に飛び込んだような写真を撮影できる、特別な瞬間が楽しめるスポットです。

設置施設:ららぽーとTOKYO-BAY

『トイ・ストーリー』スタンディ 設置施設:

・ウッディ:ららぽーと湘南平塚・ららぽーと甲子園

・バズライトイヤー:ららぽーと愛知東郷

・ボーピープ:ららぽーと海老名

・積み木、ピクサーランプ、ピクサーボール:ららぽーと新三郷

キャンペーン期間中、一部施設限定で『トイ・ストーリー』30周年フォトスポットや『トイ・ストーリー』のキャラクタースタンディを設置いたします。

『トイ・ストーリー』の仲間たちと一緒に写真撮影が楽しめます。

ディズニーデザインアイテムの特集サイトがオープン

キャンペーン期間に合わせて、全国のららぽーと・ラゾーナで販売されているディズニーキャラクターをモチーフにしたグッズを特設サイトで紹介。

館内でのお買い物をより楽しくさせてくれるサイトです。

公開30年を迎えるディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー』をテーマにした、時を超えて心が躍る、大人も子どもも楽しめる特別なイベント。

三井ショッピングパーク ららぽーと全国20施設とラゾーナ川崎プラザにて2025年4月26日より開催される「TOY STORY FUN WEEK」の紹介でした☆

© Disney/Pixar

※掲載内容は予告なく変更される可能性があります

※画像はすべてイメージです

