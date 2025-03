いつでも好きな場所で受講が可能！ヨガタウン第7回「YOGAWeek2025 at 春分の日」

ヨガタウンは、2025年3月20日(木・祝)の春分の日から、誰でも無料で参加できるオンラインヨガイベント 第7回「YOGAWeek2025 at 春分の日」を開催します。

ヨガタウン第7回「YOGAWeek2025 at 春分の日」

開催期間 : 2025年3月20日(木・祝)〜4月6日(日)

参加費 : 無料(事前予約制)

配信方法 : ZOOMなどのオンラインツールを使用

■YOGAWeekとは?

YOGAWeekは、全国の人気ヨガインストラクターによる 500以上の無料オンラインヨガクラスに参加できるイベントです。

ヨガ初心者から経験者まで、いつでも好きな場所で受講が可能です。

今回は、「快眠」をテーマに、質の高い睡眠をサポートするヨガクラスを多数用意。

ストレスの多い現代社会において、ヨガで心身を整え、深い眠りへと導きます。

<こんな方におすすめ!>

・ヨガを始めたいが、どこから手をつけていいかわからない方

・ヨガの本当の効果をライブ配信で体験したい方

・仕事や育児で忙しく、スタジオに通えない方

・睡眠の質を改善したい方

・人気インストラクターのクラスを無料で受けたい方

■6つのテーマ別クラスを用意!

・ヘルス&ビューティー系(痩身・美容・健康)

・リラックス系(瞑想・マインドフルネス・睡眠)

・スポーツ系(トレーニング・アスリート向け)

・フィジカル系(アーサナ・解剖学)

・対象別(キッズ・ファミリー・マタニティ・世代別)

・ヨガのスタイル別(アシュタンガ・アイアンガー・ビンヤサ系・ヨガセラピーなど)

特に、「寝落ちヨガ」や「休日の早朝ヨガ」など、オンラインならではの人気クラスも充実!

■インストラクターにもメリット多数!

YOGAWeekは、ヨガインストラクターにとっても平均40名以上の参加者が見込める貴重な機会です。

自由にクラスを設定できるため、どの時間帯が集客に適しているか?どんなタイトルが反応が良いか?どのクラス内容が人気か?といったPRやマーケティングのテストの場としても活用されています。

また、オンラインでの新規集客のきっかけになり、有料クラスへの誘導やコミュニティ形成にも役立っています。

