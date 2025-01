音楽フェス「ソノソノ インザ グリーンパーク」大阪・服部緑地野外音楽堂で、チケット＆出演者情報

音楽フェス「ソノソノ インザ グリーンパーク(SONO SONO in the greenpark)」が、2025年4月12日(土)に大阪・服部緑地野外音楽堂で開催される。

音楽フェス「ソノソノ インザ グリーンパーク」とは?

今回が初開催となる「ソノソノ インザ グリーンパーク」は、神戸の春フェス「コーベ ソノソノ(KOBE SONO SONO)」から派生したスピンオフイベント。豊かな緑に囲まれた自然溢れる空間で、極上の音楽とグルメを楽しめる。

CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、トクマルシューゴら出演

第1弾の出演者ラインナップとして発表されたのは、電子音楽と世界の民族音楽を融合させた独自のスタイルで注目を集めるCHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN(チョ・コ・パ・コ・チョ・コ・キン・キン)、海外のインディーロックシーンでも高く評価されているガレージロックバンドのDYGL(デイグロー)、シンガーソングライターとしてだけでなく作曲家、プロデューサーとしても活躍するトクマルシューゴの3組。今後も開催に向けて、順次ラインナップが追加されていく。

出演アーティスト

CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN / DYGL / トクマルシューゴ



...and more



※第1弾出演アーティストラインナップ。

開催概要

「ソノソノ インザ グリーンパーク」

開催日:2025年4月12日(土)

時間:開場 10:00 / 開演 11:00

会場:服部緑地野外音楽堂(大阪府豊中市服部緑地1-7)

チケット

オフィシャル最速先行受付期間(先着):2025年1月30日(木)12:00〜2月11日(火)23:59

一般発売日:2月22日(土)10:00

チケット取扱:イープラス

価格:一般 6,000円 / 学割 5,000円



【問い合わせ先】

キョードーインフォメーション

TEL:0570-200-888(12:00〜17:00 土日祝休業)

