Appleが新たに公開したサポートドキュメントで、2024年12月18日から iOS 8 以前を実行しているデバイスが iCloud での バックアップ 対象外となり、 iCloud に保存されている バックアップ も削除されることを明らかにしました。How to keep your devices and data backed up in iOS 8 or earlier - Apple Supporthttps://support.apple.com/en-us/120863