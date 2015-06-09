iOS 9
『iOS 9』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年11月19日
2016年10月18日
2016年3月31日
2016年2月19日
2016年1月18日
2015年11月1日
2015年10月29日
2015年10月28日
2015年10月26日
2015年10月5日
2015年9月24日
2015年9月18日
2015年9月17日
2015年8月26日
2015年6月16日
-
Appleが編集者を募集 新アプリに掲載する情報を人力で集めるため
仕事内容は、世界中のニュースから優れた情報を集めてくることだという
ギズモード・ジャパン
-
iOS 9からiPad Pro向けと思われるキーボードを発見か キーを多数追加
Caps LockやTabキーが追加されるなど現行のキーボードとは様子が違うと筆者
ギズモード・ジャパン
2015年6月15日
-
iOS 9の新機能でAndroidからコピーしたと思われるもの 海外サイトがまとめ
Google Nowに対抗すると見られる「Proactive Assistant」という検索機能
GIGAZINE（ギガジン）