ゲームを作成したり、他人が作成したゲームをプレイしたりできるオンラインゲーミングプラットフォームのRobloxに対し、投資会社のHindenburg Researchが「プラットフォーム上のユーザー数を25%〜42%過大に報告している」との調査結果を発表しました。

https://hindenburgresearch.com/roblox/Hindenburg statement FINAL - hindenburg-statement-final.pdf(PDFファイル)https://s27.q4cdn.com/984876518/files/doc_news/2024/Oct/08/hindenburg-statement-final.pdfRoblox accused of lying to investors about user numbers by Hindenburg Research - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/10/8/24265145/roblox-hindenburg-reseach-dau-child-safety-short-seller-report2021年に上場したRobloxは、配信プラットフォームにおける手数料や開発者への報酬、インフラおよびユーザーへの設備投資、研究開発費用などの出費による多額の赤字を出しながらも、2024年第2四半期では1日当たりの平均アクティブユーザー数が7950万人を超える人気オンラインゲームプラットフォームへと成長しています。月間アクティブユーザー数が3.8億人超なのに赤字のゲーム「Roblox」は一体どんな問題を抱えているのか? - GIGAZINEしかし、Hindenburg ResearchはRobloxが抱える多くのユーザーについて異議を唱えました。Hindenburg Researchによると、Robloxは実際の人間に加えてサブアカウントやボットも含んだ数字をユーザー数として報告しているとのこと。また、Robloxは「デイリーアクティブユーザー数はRobloxにアクセスするユニークな個人を示すものではありません」と説明しているほか、「デイリーアクティブユーザー数は内部データを使用して計測されており、その収集方法はアルゴリズムやその他の技術的エラーの影響を受けやすくなっています」と釈明しています。また、「Robloxのデイリーアクティブユーザー数は独立した第三者によって検証されていません」と付け加えています。さらにRobloxのデータモニターであるRoMonitorが、記事作成時点で約74億ものRobloxアカウントが存在し、地球の人口とほぼ変わりがないと報告したことから、Hindenburg Researchは「明らかにRobloxの指標には多数のサブアカウントやボットアカウントが混ざっています」と指摘しました。実際に、インターネット掲示板サイトのRedditでは、「Robloxにおいてサブアカウントを持っていますか」という質問に対し多くのユーザーが「サブアカウントを持っている」と報告しています。これらの指摘に対しRobloxは「ユーザーが複数のアカウントを持っているかどうかを特定できず、その結果、重複する可能性のあるユーザーを正確に推定することは困難です」と説明。一方で元Robloxソフトウェアエンジニアは「複数のアカウントを持つ1人のユーザーを内部で追跡することが可能で、『De-Alting』と呼ばれるプロセスを実行することでサブアカウントを除いたユーザー数の特定は可能」だと語っています。こうした指摘を受けてRobloxは「私たちは、Hindenburg Researchによる主張を完全に否定します。Hindenburg Researchの主張は誤解を招くものです」と否定しました。また、サブアカウントやボットによって作成された不正アカウントについて「こうしたアカウントは実際のユーザー数よりも多くのユーザーがいるように見せかけますが、私たちは不正行為や不正アクセスを検知し、最小限に抑えるように務めています」と述べています。