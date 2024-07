ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)では、みずタイプのポケモンたちとびしょ濡れになって熱狂できる「NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード」やBTSなどの世界的ヒット曲が満載の「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」で、昼も夜も夏をめいっぱい楽しめる「NO LIMIT! サマー 2024」を開催中。さらに、クールダウンできるフラッペやガツンとガーリックが効いたピッツァなど、元気をチャージしてパークを満喫できる限定フードも充実。本記事では、ギャラドスやマリオのキュートなスイーツ系からボリューム満点の食事メニューまで、今だけのグルメ情報をお届けする。

ギャラドスのぐるぐる! スムージー 〜ソーダ&パイン〜。思い切り混ぜて味わおう

果肉もしっかり味わえる、ミニオン・シェイブアイス 〜パイン〜

マリオのいちご ソーダスムージー。おなじみのヒゲ付きドリンクも夏仕様

スヌーピー・フラッペ 〜いちごミルク&白桃〜。サーフィンを楽しむスヌーピーとピンク×白のカラーリングがキュート

遊泳禁止!! ジョーズ・フラッペ 〜ピーチ&ソルトホイップ〜。底に沈むシロップが血を思わせる

ジョーズ・スプラッシュ 〜ブルーハワイ&ソーダ〜。透き通る海の色が清涼感たっぷり

ハローキティのフローズン・スムージー 〜いちご〜は、大きなリボン型グミがポイント

クランチ・タコスバーガーセットはバーガーらしからぬサクサク食感がおもしろい

ガーリック・シュリンプ。ニンニク風味×レモンでさわやかにパワーチャージ

サマー・スペシャルパスタセット。シーフードとチーズが合わさった冷製パスタ

マスクメロンのケーキ 〜フロマージュブラン〜。みずみずしいメロンがてんこ盛り

レモンとマスカルポーネのケーキ。レモンカラーが涼しげ

ダブルプリン・ミニパフェ 〜2種の柑橘〜。気軽に食べられるサイズ感

ピットクルー・ロン・ポップコーンバケツ。映画の新衣装がキュート

■撮影必至!見た目もキュートなひんやりドリンクユニバーサル・マーケット内のトローリー・トリートでは、「ギャラドスのぐるぐる! スムージー 〜ソーダ&パイン〜」を要チェック。パチパチ感が楽しめる炭酸氷は、カリカリした食感もおもしろい♪ぐるぐるかき混ぜて食べれば、ソーダの刺激やクリームのなめらかさなど、さまざまな食感が一体に。デリシャス・ミー! ザ・クッキー・キッチンで楽しめるのは、「ミニオン・シェイブアイス 〜パイン〜」。レモン&ソーダの2種のシロップで表現された黄色と水色のミニオンカラーが、目にも涼やか。上に乗った大きな輪切りパインのほか、カットされたパインもゴロゴロ入っていて、果肉感も味わえる。マリオ・カフェ&ストアに初登場したソーダスムージーもおすすめ。「マリオのいちご ソーダスムージー」は、いちごの甘さとソーダの喉越しが夏にぴったり。混ぜればシャリシャリしたシェイクの食感も楽しめる。スヌーピー・バックロット・カフェでは、「スヌーピー・フラッペ 〜いちごミルク&白桃〜」でひと休み。いちごと白桃の果肉入りのシロップがかかったグラデーションがおしゃれで、サーフィンを楽しむスヌーピーが描かれたカップもかわいい♪ちょこんと刺さったサーフボードもポイント。ボードウォーク・スナックのゾクゾクするジョーズメニューも、写真映え間違いなし。「遊泳禁止!! ジョーズ・フラッペ 〜ピーチ&ソルトホイップ〜」は、遊泳禁止のサイン&白波からのぞくジョーズの気配に、緊迫感が高まる。血を思わせる底のシロップもポイント。「ジョーズ・スプラッシュ 〜ブルーハワイ&ソーダ〜」は、透き通った夏の海のよう。ゼリーが沈むしゅわしゅわソーダとホイップクリームの波から現れるジョーズの背ビレに気分もひんやりするはず。ハローキティのコーナーカフェでは、「ハローキティのフローズン・スムージー 〜いちご〜」がお目見え。キティのリボン型をしたグミが乗った小さなスムージーは、子どもでも食べやすいサイズがうれしい。■ボリューム満点!さわやかな味わいの食事メニューも充実レトロなアメリカンスタイルの店内も魅力的なメルズ・ドライブインでは、「クランチ・タコスバーガーセット」が登場。たっぷり入ったトルティーヤ・チップスのサクサク食感にクリーミーなアボカドとライムが合わさって、ジャンクかつさわやかな味を楽しめる。ルイズ N.Y. ピザパーラーの「ピッツァ ガーリック・シュリンプ」は、エネルギーをチャージしたいときにピッタリ!昨年よりガーリック感がアップし、よりパンチの効いたエビの味わいが、食欲を刺激する。ビッグサイズだが、一緒に焼き上げたレモンがさわやかで、意外とペロリと食べられるはず。サクサク食感のミミや、ホクホクのポテトもおいしい。アズーラ・ディ・カプリでは、「サマー・スペシャルパスタセット」で夏を満喫。エビやホタテ、サーモンがてんこ盛りの冷製パスタは、レモンオイル×フローズンリコッタのひんやりクリーミーな味わいに、ジェノバソースを絡めて楽しんで。■休憩したいときにもピッタリなスイーツにも注目サンドイッチやスイーツが自慢のビバリーヒルズ・ブランジェリーでは、3種のケーキが新登場。「マスクメロンのケーキ 〜フロマージュブラン〜」は、みずみずしいメロンが贅沢にトッピングされている。果肉がメインでふわふわのスポンジにはさまれたクリームも甘さ控えめなため、甘いものが得意でない人にもおすすめ。「レモンとマスカルポーネのケーキ」は、バラをかたどったホワイトチョコレートとレモン色のビジュアルが涼しげ。レモンの香りとマスカルポーネがマッチした、上品な味わいが楽しめる。「ダブルプリン・ミニパフェ 〜2種の柑橘〜」の見た目も、気分が上がる!まるで目玉焼きが乗ったようなプリンがトッピングされているだけでなく、下の層もプリン風になっている。「ピットクルー・ロン・ポップコーンバケツ」は、ユニバーサル・ワンダーランド入口横のポップコーンカートなどで手に入る。映画最新作「怪盗グルーのミニオン超変身」に新登場するロンは、グルーJr.のお世話を担当するミニオンで、ピットクルー姿がキュート!厳しい暑さが続くときこそ、パークのキャラクターがキュートに輝く限定フードで気分を盛り上げて。アトラクションと合わせて楽しんで、思い切りはじける夏にしよう!取材・文=上田芽依撮影=大西二士男画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(C)2024 Pokémon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ24070101Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024Universal Studios. All rights reserved.(C) Nintendo