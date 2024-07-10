Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎºÒ³²ÇÑ´þÊª¡¡½é¤Î³¤¾åÍ¢Á÷¤Ø¡¡Ç½ÅÐÄ®¤ÇÁ¥¤Ø¤ÎÀÑ¤ß¹þ¤ß³«»Ï
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ºÒ³²ÇÑ´þÊª¤ò½èÍý¤¹¤ë¤¿¤áÀÐÀî¸©¤Ç¤Ï¡¢11Æü¤«¤é½é¤á¤Æ¤Î³¤¾åÍ¢Á÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÑ¤ß¹þ¤ßºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½ÃÏ¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
±ÛºêÀ®¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡§
ºÒ³²ÇÑ´þÊª¤Î³¤¾åÍ¢Á÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÀÐÀî¸©Ç½ÅÐÄ®¤Î±§½ÐÄÅ¿·¹Á¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¡¢Ä®Æâ¤Î¸øÈñ²òÂÎ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÌÚ¤¯¤º¤¬²¾ÃÖ¤¾ì¤«¤é±¿¤Ó¤³¤Þ¤ì¡¢Á¥¤Ø¤ÎÀÑ¤ß¹þ¤ßºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä®Æâ¤ÎºÒ³²ÇÑ´þÊª¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ¦Ï©¤Ç¸©Æâ¤Î½èÍý¾ì¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸øÈñ²òÂÎ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤éº£²ó¡¢Á¥¤Ç¤Î³¤¾åÍ¢Á÷¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Î¸øÈñ²òÂÎ¤Î¿½ÀÁ¿ô¤Ï2Ëü3000Åï¶á¤¯¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÇ½ÅÐÄ®¤Ç¤Ï482Åï¤Çºî¶È¤ËÃå¼ê¤·¡¢90Åï¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î³¤¾åÍ¢Á÷¤Ç¤ÏÌÚ¤¯¤º2000Î©Êý¥áー¥È¥ë¡¢·úÊª¤ª¤è¤½25ÅïÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ëÎÌ¤ò±¿¤ÖÍ½Äê¤Ç11ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÃæ´Ö½èÍý»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¿·³ã¸©»åµûÀî»Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ½Ð¹Ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£