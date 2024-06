エクソルは、太陽光発電所の評価(品質)に応じて安くなり、盗難事故にも対応する災害補償が付帯する太陽光発電所評価サービス「XSOL SOLAR STAR補償」を、2024年7月1日(月)より新たに開始します。

エクソル「XSOL SOLAR STAR補償」

1. 本サービスを開始する背景と狙い

【太陽光発電所向け保険サービスの現状と発電所「格付け制度」の始まりに向けて】

近年、数十年に一度とされるレベルの大雨や積雪等の災害も多発している中で、保険ありきの脆弱な構造の太陽光発電所の損壊が頻発しています。

保険会社はそれらに対する保険金の支払いによって、太陽光発電所向けサービスの業績が悪化しています。

そのため保険会社としては、太陽光発電所向けサービスの縮小や、保険料を引き上げざるを得ない状況にあります。

また、経済産業省が2024年5月29日に有識者会議(再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会)を開催しました。

その中で、既設太陽光発電所を安全・安心に長期間稼働させるために、一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)が提供する「太陽光発電事業の評価ガイド」などを参考に、既設の太陽光発電所を評価する基準を策定し、第三者による評価をルール化するとされました。

【太陽光発電所の格付けサービスと連動した保険商品検討の相談多数】

エクソルでは、2022年2月から100を超えるチェック項目で太陽光発電所を査定して格付する「XSOL SOLAR STAR 制度」を提供しています。

査定の結果、脆弱な状態で発電を続けている発電所であることが分かれば、長期安定稼働を実現できるように最適なリパワリングで発電所の修復・補強を実施しています。

このようなサービスを提供していることから、保険会社などから太陽光発電所の評価(品質)に応じた保険を作れないかといった相談や、継続加入できる保険サービスについての問い合わせをいただいていました。

そこで、「XSOL SOLAR STAR 制度」に5年間の災害補償を付帯した新プラン「XSOL SOLAR STAR補償」〜災害補償付きPV評価サービス〜を新たに開始します。

2.「XSOL SOLAR STAR補償」〜災害補償付きPV評価サービス〜の特長

【稼働済みの太陽光発電所も加入でき、発電所の品質によってサービス価格が変わる】

「XSOL SOLAR STAR補償」は、エクソルが提供する「XSOL SOLAR STAR制度」の査定を受け、評価結果A〜Fランクのうち、Eランク以上の評価を獲得した発電所に対して適用する、災害補償が付帯した評価サービスです。

査定の評価結果によりサービス価格が変動します。

<例:太陽光発電所の条件とサービス価格>

発電所条件例:・補償上限金額:1,500万円

・太陽光発電システム容量

50kW未満の低圧発電所

XSOL SOLAR STAR制度【評価結果】:A

サービス価格(税込)※1 :47.5万円

XSOL SOLAR STAR制度【評価結果】:B

サービス価格(税込)※1 :50万円

XSOL SOLAR STAR制度【評価結果】:C

サービス価格(税込)※1 :54万円

XSOL SOLAR STAR制度【評価結果】:D

サービス価格(税込)※1 :60万円

XSOL SOLAR STAR制度【評価結果】:E

サービス価格(税込)※1 :70万円

XSOL SOLAR STAR制度【評価結果】:F

サービス価格(税込)※1 :補償加入不可※2

※1 サービス価格は記載の発電所の条件であってもその他の諸条件により異なる場合があります。

※2 補償に加入することができない場合でも、別途費用が発生します。

【付帯する災害補償は手厚い補償内容で盗難事故にも対応※】

火災、落雷、風災、雪災、落下・飛来・衝突、水災といった主な災害事故を100%補償するだけでなく、近ごろ問題となっている太陽光発電所のケーブル盗難などの盗難事故にも対応しています。

※盗難事故のみ免責金額50万円の設定があります。

【発電所の運営をサポートする「XSOLコンシェルジュサービス」も付帯】

「XSOL SOLAR STAR補償」にご加入いただいたお客様には、「発電所見守りサービス」、「発電所売却マッチングサービス」を組み合わせた「XSOLコンシェルジュサービス」を提供します。

〇発電所見守りサービス

万が一トラブルが発生した際の専用相談窓口を設置して、お客様の発電所運営をサポートし、発電所運営に関連するメンテナンスやリパワリング等の情報を案内します。

〇発電所売却マッチングサービス

XSOL SOLAR STAR 補償加入時、ご希望があれば発電所の売却価格をご提示します。

また、XSOL SOLAR STAR補償加入中かつ、XSOL SOLAR STAR 制度の評価レポート有効期限内であれば、売却先をマッチングします。

有効期限が切れても再度XSOL SOLAR STAR制度による審査を受けていただくことでサービスを利用できます。

【災害補償の内容について】

加入対象となる太陽光発電所:XSOL SOLAR STAR制度により

一定の評価を獲得した発電所で、

設備容量10〜1,000kW以下かつ税込販売価格1億円以下

対象機器 :太陽光発電システムのうち以下の機器

(1) 太陽電池モジュール

(2) 接続箱

(3) パワーコンディショナ

(4) キュービクル

(5) カラーモニター

(6) 監視システム

(7) 蓄電池

(8) 防草シート

(9) 架台、ケーブル、金具等の部材および

系統連系に必要な機材

※敷地外にある機器類およびフェンス・鉄塔は除く

補償対象となる事故内容 :火災、落雷、破裂、爆発、風災、雹災、雪災、

落下・飛来・衝突、水災、盗難

※盗難事故のみ免責金額50万円の設定があります。

支払限度額 :最大1億円

保険責任期間 :5年間

