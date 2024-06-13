スコットランド代表、EURO2024に臨む26名のメンバーが決まる! 開催国ドイツ、スイス、ハンガリーと対戦へ
スコットランドサッカー協会(SFA)は7日、EURO2024に臨むスコットランド代表メンバー26名を発表した。
2大会連続出場のスコットランドはグループAに入り、14日の開幕戦でホスト国のドイツ代表と対戦。19日の第2節でスイス代表、23日の第3節でハンガリー代表と戦う。
以下、スコットランド代表メンバー26名
▽GK
1 アンガス・ガン(ノリッジ)
12 リアム・ケリー(マザーウェル)
21 ザンダー・クラーク(ハーツ)
▽DF
2 アンソニー・ラルストン(セルティック)
3 アンドリュー・ロバートソン(リバプール)
5 グラント・ハンリー(ノリッジ)
6 キーラン・ティアニー(ソシエダ)
13 ジャック・ヘンドリー(アルイテファク)
15 ライアン・ポーテアス(ワトフォード)
16 リアム・クーパー(リーズ)
22 ロス・マクローリー(ブリストル・シティ)
24 グレッグ・テイラー(セルティック)
26 スコット・マッケンナ(コペンハーゲン)
▽MF
4 スコット・マクトミネイ(マンチェスター・U)
7 ジョン・マッギン(アストン・ビラ)
8 カラム・マグレガー(セルティック)
14 ビリー・ギルモア(ブライトン)
17 スチュアート・アームストロング(サウサンプトン)
18 ルイス・モーガン(ニューヨーク・レッドブルズ)
20 ライアン・ジャック(レンジャーズ)
23 ケニー・マクリーン(ノリッジ)
25 ジェームズ・フォレスト(セルティック)
▽FW
9 ローレンス・シャンクランド(ハーツ)
10 チェ・アダムス(サウサンプトン)
11 ライアン・クリスティー(ボーンマス)
19 トミー・コンウェイ(ブリストル・シティ)
2大会連続出場のスコットランドはグループAに入り、14日の開幕戦でホスト国のドイツ代表と対戦。19日の第2節でスイス代表、23日の第3節でハンガリー代表と戦う。
以下、スコットランド代表メンバー26名
▽GK
1 アンガス・ガン(ノリッジ)
12 リアム・ケリー(マザーウェル)
▽DF
2 アンソニー・ラルストン(セルティック)
3 アンドリュー・ロバートソン(リバプール)
5 グラント・ハンリー(ノリッジ)
6 キーラン・ティアニー(ソシエダ)
13 ジャック・ヘンドリー(アルイテファク)
15 ライアン・ポーテアス(ワトフォード)
16 リアム・クーパー(リーズ)
22 ロス・マクローリー(ブリストル・シティ)
24 グレッグ・テイラー(セルティック)
26 スコット・マッケンナ(コペンハーゲン)
▽MF
4 スコット・マクトミネイ(マンチェスター・U)
7 ジョン・マッギン(アストン・ビラ)
8 カラム・マグレガー(セルティック)
14 ビリー・ギルモア(ブライトン)
17 スチュアート・アームストロング(サウサンプトン)
18 ルイス・モーガン(ニューヨーク・レッドブルズ)
20 ライアン・ジャック(レンジャーズ)
23 ケニー・マクリーン(ノリッジ)
25 ジェームズ・フォレスト(セルティック)
▽FW
9 ローレンス・シャンクランド(ハーツ)
10 チェ・アダムス(サウサンプトン)
11 ライアン・クリスティー(ボーンマス)
19 トミー・コンウェイ(ブリストル・シティ)