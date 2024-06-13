　スコットランドサッカー協会(SFA)は7日、EURO2024に臨むスコットランド代表メンバー26名を発表した。

　2大会連続出場のスコットランドはグループAに入り、14日の開幕戦でホスト国のドイツ代表と対戦。19日の第2節でスイス代表、23日の第3節でハンガリー代表と戦う。

以下、スコットランド代表メンバー26名

▽GK

1 アンガス・ガン(ノリッジ)

12 リアム・ケリー(マザーウェル)

21 ザンダー・クラーク(ハーツ)

▽DF

2 アンソニー・ラルストン(セルティック)

3 アンドリュー・ロバートソン(リバプール)

5 グラント・ハンリー(ノリッジ)

6 キーラン・ティアニー(ソシエダ)

13 ジャック・ヘンドリー(アルイテファク)

15 ライアン・ポーテアス(ワトフォード)

16 リアム・クーパー(リーズ)

22 ロス・マクローリー(ブリストル・シティ)

24 グレッグ・テイラー(セルティック)

26 スコット・マッケンナ(コペンハーゲン)

▽MF

4 スコット・マクトミネイ(マンチェスター・U)

7 ジョン・マッギン(アストン・ビラ)

8 カラム・マグレガー(セルティック)

14 ビリー・ギルモア(ブライトン)

17 スチュアート・アームストロング(サウサンプトン)

18 ルイス・モーガン(ニューヨーク・レッドブルズ)

20 ライアン・ジャック(レンジャーズ)

23 ケニー・マクリーン(ノリッジ)

25 ジェームズ・フォレスト(セルティック)

▽FW

9 ローレンス・シャンクランド(ハーツ)

10 チェ・アダムス(サウサンプトン)

11 ライアン・クリスティー(ボーンマス)

19 トミー・コンウェイ(ブリストル・シティ)