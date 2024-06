女優ソフィー・ターナー(28)が、恋人ペレグリン・ピアソン氏(29)とイタリアで休暇を楽しむ様子をキャッチされた。現地メディアが掲載した写真では、ソフィーが左手薬指に幅の広いゴールドの指輪を着けていたことから、ソフィーとペルグリン氏の関係が「次の段階に発展したのでは?」という憶測が高まっている。ソフィー・ターナーは昨年9月、人気バンド「ジョナス・ブラザーズ」のジョー・ジョナス(34)から離婚を申請された。翌10月には2人が娘ウィラちゃん(3)とデルフィンちゃん(1)の親権共有に仮合意し、後日ジョーが離婚申請を取り下げ、今後はプライベートで離婚問題を解決することに合意した。

そして11月には、ソフィーが英国貴族の御曹司で不動産投資・開発会社のパートナーを務めるペレグリン・ピアソン氏と仏パリの路上でキスをする姿が目撃された。それ以来、2人は順調な交際を続けているようで、現地時間5月31日には、ソフィーとペルグリン氏がイタリアのカプリ島で休暇を過ごす様子をキャッチされた。複数の現地メディアが掲載した写真は、2人がカプリ島の街を散歩する姿を捉えたものだ。手前を歩くペルグリン氏は黒いベースボールキャップを被り、黒いTシャツに白いズボンを合わせている。肩からショルダーバッグを提げ、片手にはワイングラスを持っている。ソフィーはブロンドのロングヘアをアップでまとめ、サングラスを頭にかけている。ネイビーブルーのセーターにブルージーンズを合わせ、白いスニーカーを履いたカジュアルな装いだ。肩に「ルイ・ヴィトン」の小さなバッグを掛け、腕にはショッピングバッグを提げている。右手にタバコを持っていたが、スマートフォンを持つ左手のクローズアップでは、薬指に幅の広いゴールドの指輪が確認できる。通常、左手薬指には婚約指輪をつけるため、ソフィーとペルグリン氏の関係が「次の段階に発展したのでは?」という憶測が高まった。ソフィーは今年1月29日、自身のInstagramでペルグリン氏とスキー休暇を楽しむ様子を公開し、2人の交際を公にした。写真は、ソフィーとペルグリン氏がウェブサイト開発者のアマデア・キミンスさん、法律家のルパート・ゴーストさんと一緒にスキーリフトに乗る場面や、4人で雪の上に立つ姿を捉えたものだ。ソフィーはブルーのチェック柄のスキーウェアを着ており、隣ではダークな色のスキーウェアを着たペルグリン氏が仲良く寄り添っている。同月31日に米メディア『US Weekly』は、ソフィーとペルグリン氏の仲は交際を開始してからわずか数か月間で、かなり発展したことを伝えた。ある情報筋は2人の関係について、こう語っていた。「彼らは最初に付き合い始めた時、瞬時で恋の炎に火がつきました。2023年秋に交際開始して以来、2人の関係はより深まっています。」また同情報筋は、ソフィーがジョーと破局直後に新たなロマンスを見つけたことについて、このように説明した。「彼女はこんなに早く気になる人を見つけるとは思っていませんでしたが、どうしようもなかったのです。彼(ペルグリン氏)はソフィーに尊敬の念を持って接しているし、彼女を笑わせてくれる。これは彼女にとって、とても大切なことなんです。」一方で、ソフィーと別れたジョーは今年1月、モデルのストーミ・ブリー(33)とのロマンスが浮上した。2人は交際を開始したが、5月末には破局が報じられた。ある関係者はその理由について「ジョーはソロアルバムの制作で忙しいからです」と話していた。画像は『S O P H I E T U R N E R Instagram「Wearing Nicolas’ Cruise collection from 2015 to come and celebrate his fucking incredible Cruise show nearly 10 years later.」「Jägerbomb anyone?」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)