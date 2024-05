【初音ミク バーチャル・ポップスター Ver.】発売日:1月標準価格:45,000円セール価格:33,782円

Amazonは、マックスファクトリーから発売中のフィギュア「初音ミク バーチャル・ポップスター Ver.」を特別価格で販売している。セール価格は、標準価格から25%オフの33,782円。

本商品は、「キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク」より、ボカロP、Mitchie M氏の2ndフルアルバム「バーチャル・ポップスター」のジャケットアートを立体化したフィギュア。ジャケットアートを手掛けているのは「超時空要塞マクロス」シリーズなどでも知られる美樹本晴彦氏で、本フィギュアでは、同氏のイラストを元に、原型師の智恵理氏が造形を担当しており、精密な彩色が施されている。台座には発光ギミックを搭載。七色に光ることでジャケットアートのように幻想的な演出が可能となっている。

【1/7スケールフィギュア 初音ミク バーチャル・ポップスター Ver.】

※画像はイメージです。

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net (C) 2019 Warner Music Japan Inc.