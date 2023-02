米テキサス州の写真家が先月、唇から鼻にかけて裂ける先天性疾患「口唇口蓋裂」の女児の写真をFacebookに投稿したところ、ユーザーから心温まるメッセージが続出した。アメリカの朝の情報番組『Good Morning America』などが伝えている。

米テキサス州在住の写真家シャノン・モートンさん(Shannon Morton)は、妊婦や新生児、人生の節目、そして家族をメインに撮影し、それぞれの人生が透けて見える温かい写真をFacebookに投稿している。

そんなシャノンさんが先月27日、先天性異常の一つである「口唇口蓋裂」で誕生した新生児サットンちゃん(Sutton)の写真を投稿したところ、大きな反響があった。

「とってもたくさん。最近のスタジオは、笑顔の赤ちゃんで溢れてる! これは可愛いサットン、最高にキュートな赤ちゃんよ!」―こんな言葉が添えられた写真は、サットンちゃんが両目を閉じ、頬に手を当て、まるで“天使のように”純真無垢に横になっているもので、シャノンさんは“天使のポーズ”と呼んでいる。

サットンちゃんの母コートニー・ガードナーさん(Courtney Gardner、35)によると、「口唇口蓋裂」と分かったのは妊娠20週の超音波検査の時だったそうで、当時のことを「不意打ちを食らったような診断で、かなりショックを受けました。遺伝子のせいだと思い、涙が溢れて止まりませんでした」と明かしている。

口唇口蓋裂とは、胎児がお腹の中で成長する時、何かの理由で癒合が不完全であると生じるもので、遺伝的要因だけでなく種々の環境的要因が関与しているという。サットンちゃんは唇が割れた「口唇裂」と、口腔と鼻腔がつながっている「口蓋裂」の両方の症状があり、正式には右側の唇の1か所だけが割れている「片側性口唇口蓋裂」と診断された。

コートニーさんはその後、より設備が整ったテキサス州ヒューストンのテキサス小児病院で出産、サットンちゃんはミルクを上手く飲むことができず、新生児集中治療室で18日間を過ごした。

そして退院後、シャノンさんがスタジオで撮影した写真をFacebookで公開したところ、次のようなコメントが寄せられた。

「なんてキュートなの!」

「本当に美しい!」

「私は2か所が割れていた口唇口蓋裂だった。でも素晴らしい人生を歩んでいる。今は手術も技術も進歩している。心配することは何もないよ。」

「私の娘は口蓋裂で生まれ、16歳になったわ。外見だけでなく心も美しい子なの!」

「私は自分が口唇口蓋裂で生まれた37歳。母は当時、この病気のことをよく知らなくてね。この写真が拡散していることが本当に嬉しいの!」

なお夫ギャビンさん(Gavin、30)との間にサットンちゃんと男の子が1人いるコートニーさんは、それまで子供たちの写真をSNSに公開したことはなかったそうだが、シャノンさんの投稿をきっかけにFacebookのアカウント「My Cleft Cutie(口蓋裂の可愛い子)」を作成、サットンちゃんの病気について綴っている。「口唇口蓋裂についてより多くの人に知ってもらいたい」という願いを込めたもので、自身の経験からこんなメッセージを残している。

「これから親になる人たちにこう伝えたい。『もし赤ちゃんが口唇口蓋裂と診断されても、怖がる必要はないの。この病気は治療が可能だから』とね!」

ちなみに口唇口蓋裂は、アメリカでは約1600人に1人、日本では約500人に1人の割合で出現するという。審美的な問題、摂食障害や発音障害、歯列・咬合の問題、中耳炎になりやすいなどの問題が発生しやすいが、成長に応じた治療により正常な発達が可能だそうだ。

現在は生後9週を過ぎ、意志が強く、ちょっぴり頑固でお兄ちゃんが大好きだというサットンちゃん。最初の手術は3月に予定されており、その準備のために生後4週からナム(NAM)という矯正装置を装着している。1歳以降、少なくとももう1回手術が必要で、言語治療も受ける予定という。

