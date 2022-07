メキシコで動物保護活動を行ってきた「ブラックジャガーホワイトタイガー財団(Black Jaguar-White Tiger Foundation)」が今月初め、閉鎖に追い込まれた。ストレスなどで尻尾をかじったり、餓死寸前で立つこともできないライオンを捉えた施設内部の告発動画が決め手となった。『The Daily Star』などが伝えている。

メキシコ、メキシコシティのトラルパンにある非営利団体「ブラックジャガーホワイトタイガー財団(以下、BJWT)」が今月初め、メキシコ当局により閉鎖に追い込まれた。複数の動物保護団体がBJWTの劣悪な環境について調査し、元スタッフが内部の告発動画をSNSに投稿したことで当局が動いた。

BJWTは2013年、悪質なサーカスやブリーダー、動物園などから大型ネコ科動物をメインに保護する活動を開始し、多い時にはライオン、トラ、ヒョウなど400頭とクマ、サル、コヨーテ、ブタなど300頭が敷地内で暮らしていた。

BJWTの劣悪な環境を最初に訴えたのは、同施設で2年間働いた活動家ヤエル・ルイズさん(Yael Ruiz、31)で、内部の様子を極秘裏にカメラに収め情報収集を行った。ヤエルさんが「ホロコーストのようだった」と表現する施設内部の動画は今月初旬、メキシコの俳優で環境保護活動家としても知られるアルトゥーロ・イスラス・アレンデ氏 (Arturo Islas Allende)がSNSに投稿、「どうか一刻も早く動物たちを助けて欲しい」と訴えた。

当局の検査官によると、敷地内の複数の穴からライオンなど200頭以上の動物の骨や死骸が見つかったそうで、400頭いるはずの大型ネコ科動物は177頭しか残っていなかったという。当局はサル、イヌ、コヨーテなどを含む全部で202頭の動物を保護しており、すでに動物園などへの移送が始まっている。

アルトゥーロさんはBJWTの設立者でオーナーのエドゥアルド・セリオさん(Eduardo Serio)がライオン、トラ、ジャガー、ヒョウの赤ちゃんを違法に売りさばいていたこと、スタッフは数か月間無給だったこと、家賃が未納で約660万円(40612ポンド)もの未払い金があることを明かしており、「オーナーは多額の寄付金を動物のために使うことなく、脱税をしていた。生まれた子供をバイヤーに売っていたが、成長すると問題が生じ、再び施設に戻されるという悪循環が続いていた。動物たちは十分な餌がなく共食いも起きていた」などと説明した。

施設内部を捉えた動画は衝撃的で、骨と皮で立つことができなかったり、尻尾がないライオンなどが映し出されており、ヤエルさんは「水が不足し、餌を保存する冷蔵庫がないためウジがわいた鶏を与えていた。生まれた子の中には遺伝的な要因で1年以内に死んでしまう個体も多く、弱っても獣医の診察はなく放置されていた。毎日動物たちが死んでいき、数百頭がどこかに消えてしまった。行き先はわからない。これはホラー」と訴えていた。

なお一部メディアは「エドゥアルドさんが姿を消した」と伝えているが、本人はSNSを更新し「ここ2年半はコロナ禍で寄付が70%も減りやりくりが難しくなった。BJWTが保護したのは虐待を受けたり、年を取ったりした動物たち。そのことを忘れないで欲しい。私が動物を愛しているのは今も変わらない。寄付金には一切手を付けていない」と反論している。

ちなみにエドゥアルドさんの投稿には「あなたを信じている」「毎月寄付を続けてきた。負けないで」「動物たちを取り戻して欲しい」という応援の言葉が届く一方で、次のような非難の声も寄せられた。

「スタートは高い志があったのだろう。でも苦しかった時にどうして助けを求めなかったのか。動物に苦しい思いをさせたのは間違いなくあなただ。」

「多くの間違った選択をした結果だ。あなたは噓つきだ。」

「資金不足だからといって、動物を餓死寸前のまま苦しませ放置したことは間違っている。」

「動物園から保護した動物が、再び動物園に戻されるなんて皮肉な話。もともと400頭も保護すること自体に無理があったのでは?」

「動物たちの骨と皮の姿が全てを物語っている。あなたは愛する子供たちを見捨てたんだ。」

「私がフォローしてきた動物たちはどこにいったのか? 真実が明らかになる日はきっとくるだろう。」

