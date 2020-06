-ABOUT BLACK DRESS-

落ち感のあるロングシルエットを選定

01

モードっぽさは「ほどよさ」が肝

FRIENDLY MODE

まろやかな白を主役にモノトーン

02

「ヴィンテージのような趣」

VINTAGE MOOD

デニム×赤系がてっとり早い

03

「ラク」には「まじめさ」を追加

COMFORTABLE & NOBLE

ジャケットとローファーが整え役

04

「上下ルーズ」は緩急をつける

LONG & LEAN

縦の流れを促すストライプをON

05

「黒には黒でマイナーチェンジ」

RENEW ALL BLACK

黒のレイヤードで”凝ったワンピ風”

06

「ゆるい黒に色で緊張感を」

LITTLE SPICY

シンプルな黒に鮮烈な赤を一点投入

07

「品をそこなわずにボーイッシュ」

CASUAL CHIC

シンプルなロゴがハズしに適役

08

大人っぽく「レトロガーリー」

MODERN RETRO

黒ベースの水玉をすそからのぞかせる

09

「ダスティカラーでシックを保つ」

MATURE PINK

シャープな形のピンクを抜擢

10

「+ブラウンで黒を味わい深く」

WARM BLACK

あらゆるテイストの茶系をMIX

11

「フレンチシックに柄を使う」

FRENCH GIRLY

カラーボーダーでマリンテイストに

12

「モノトーンはスポーティでくずす」

MORE REFRESHING

透け感のあるはおりで軽やかさもメイク

新しさを加えて、随時アップデートを楽しめる黒ワンピース。うまくいく12の方法をもとに、組み合わせたいアイテムを選りすぐり。ワンピース 19,000円+税/nagonstans 今季らしいロング丈のトップスを重ねても、絶妙に黒がのぞく、長めのAラインがベター。首のつまったタイプを選んでおくと、1枚orインナーとして使う場合もきちんと見せられる。ワンピースは着まわし。白ニットワンピース 38,000円+税/デミリー(サザビーリーグ) ショルダーバッグ 34,000円+税/MARROW(4K) ベージュサンダル 16,000円+税/ガリャルダガランテ(ガリャルダガランテ 表参道店) 柔和なトーンで黒の強さがなごむ。ワンピースは着まわし。デニムジャケット(別注) 38,000円+税/ナナナナサーカ(ジャーナル スタンダード 表参道) ショルダーバッグ 13,800円+税/YAHKI(ショールーム セッション) テラコッタバレエシューズ 20,000円+税/TSURU by Mariko Oikawaワンピースは着まわし。ジャケット 20,000円+税/ジャーナル スタンダード、バッグ 39,000円+税/ピエニ(ともにジャーナル スタンダード 表参道) ローファー 34,000円+税/REGAL(リーガル コーポレーション) ベージュのジャケットで力まずきちんと。ワンピースは着まわし。ストライプロングシャツ 27,000円+税/ティッカ バッグ 49,000円+税/MODERN WEAVING(ショールーム セッション) ブラウンサンダル 11,000円+税/ロべレート×フリークス ストア(フリークス ストア渋谷) 黒が締め役に。ワンピースは着まわし。ロングカーディガン 24,000円+税/ATON(ATON AOYAMA) サングラス 38,000円+税/EYEVAN(アイヴァン PR) バッグ 59,000円+税/A.P.C.(アー・ぺー・セー カスタマーサービス) ミュール 28,000円+税/TSURU by Mariko Oikawa 深Vカーデの開きを利用して、プレーンなワンピのディテールを増やすように。ワンピースは着まわし。赤カーディガン 28,000円+税/BATONER バッグ 24,000円+税/ディモーニ(プラージュ 代官山店) 黒サンダル 11,000円+税/SOL SANA(ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム) 力を抜ける素材を味方に、強い色の2乗。ワンピースは着まわし。ネイビーロゴスエット 18,000円+税/ダートリア(アダム エ ロペ) 白タートルネックカットソー 10,000円+税/SLOANE バッグ 38,000円+税/ステラ(メゾン イエナ) パンプス 25,000円+税/TSURU by Mariko Oikawaワンピースは着まわし。ドット柄パンツ 30,000円+税/セミクチュール(アクアガール渋谷) バッグ 29,000円+税/POTIOR(ショールーム セッション) ビッグストール 42,000円+税/ア ソース メレ(フレームワーク ルミネ新宿店) PVCサンダル 9,900円+税/A de Vivreワンピースは着まわし。ピンクガウン 14,000円+税/ビューティ&ユース(ビューティ&ユース ユナイテッドアローズ 渋谷公園通り店) サングラス 48,000円+税/EYEVAN 7285(アイヴァン 7285 トウキョウ) ショルダーストラップつきバッグ 23,000円+税/DECKE(アイクエスト ショールーム) ミュール 18,000円+税/BLACK BY MOUSSY(バロックジャパンリミテッド)ワンピースは着まわし。共布ベルトつきジレ 16,000円+税/Lily Brown チェックカーチフ 8,300円+税/メゾンドリリス×レイ ビームス(ビームス ウィメン 原宿) バッグ 49,000円+税/エレメ(アマン) パンプス 46,000円+税/KATIMワンピースは着まわし。ボーダーカットソー 9,800円+税/THE SHINZONE(シンゾーン 表参道) サングラス 50,000円+税/EYEVAN 7285(アイヴァン 7285 トウキョウ) ショルダーバッグ 14,800円+税/YAHKI(ショールーム セッション) 白バレエシューズ 16,000円+税/カットワース(カレンソロジー 新宿)ワンピースは着まわし。ナイロンコート 38,000円+税/BLACK BY MOUSSY(バロックジャパンリミテッド) キャップ 5,000円+税/レイ ビームス、バッグ 7,900円+税/ラウラディマッジオ×レイ ビームス(ともにビームス ウィメン 原宿) スニーカー 9,000円+税/コンバース(コンバースインフォメーションセンター)