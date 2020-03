アイスクリームブランドの「コールド・ストーン・クリーマリー」国内全店にて2020年3月26日から、リラックマとのコラボレーションメニューが発売されます。

今回のコラボのコンセプトは、「フルーツいっぱいのアイスクリームで、リラックマも最高にハッピーに」。リラックマ、コリラックマ、キイロイトリをイメージした可愛い3種のメニューが販売されます。

・リラックマのフルーツバスケット

「リラックマがたくさんのフルーツに囲まれている様子」をイメージした商品です。

ミックスフルーツアイスクリームに、ブルーベリーとストロベリーをミックス。さらに、リラックマのマカロン、りんご、あまおうをトッピングしています。

価格は900円(レモンチョコワッフルボール付き)。

・コリラックマのパンケーキ オン アイス

「コリラックマが好きなものに囲まれた可愛らしさ」をイメージした商品です。

ピンクピーチアイスクリームに、ラズベリーと洋ナシをミックス。その上にコリラックマのマカロン、パンケーキやホイップクリームをのせています。

価格は800円(レモンチョコワッフルボール付き)。

・キイロイトリのヤミーヤミーマンゴ

全体で「キイロイトリ」を表現したデザートドリンクです。

マンゴレモンフローズンドリンクの上に、チーズケーキアイスクリームとマンゴをミックスし、キイロイトリのマカロンを乗せています。

価格は800円。

また、このコラボ企画のために描き下ろしたイラストがデザインされた、プレミアムグッズも販売されます。

コラボメニューを注文した人のみ購入できます。なくなり次第終了です。

<商品ラインアップ>

・おきがえ付 おでかけぬいぐるみキーホルダー(2600円)

・マグカップ(全2種・各1500円)

・クリアホルダー(2枚セット・750円)

・トレーディング缶バッジ(全6種・400円※ランダム)

・トレーディングアクリルキーホルダー(全5種・600円※ランダム)

コラボメニューならびにグッズの販売期間は、4月30日まで(予定)です。

詳細は公式サイトへ。

※価格はいずれも税別表記。

(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved