こんにちは、美容ライターの古賀令奈です。「40代にも涙袋メイクがおすすめと聞いたけど、自分でするとなんだか違う…」とお悩みではありませんか？40代の方が涙袋メイクをする場合は、いくつかのポイントに気をつける必要があります。今回は、涙袋メイクで老け見えする逆効果なテクニックと改善方法をご紹介します。【詳細】他の記事はこちら老け見えするNG3パターンはこちら！まずは、老け見えしやすくなる3つのNGテクをまとめて