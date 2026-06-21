「爆乳おじさん」に大爆笑！大バズり中の55歳俳優って何者？ 実は名作に出演、たけしも認める“名脇役”だった
最近、若者を中心にSNSでバズっている「爆乳おじさん」をご存じでしょうか？ その正体は昨今、宣伝で出演したバラエティ番組での数々の珍プレーが話題の俳優・正名僕蔵さん。
演劇ファンなら劇団・大人計画に所属していた俳優として、ドラマ好きなら『ショムニ』『HERO』（ともにフジテレビ系）の名脇役としての印象が強い人も多いでしょう。55歳のベテラン俳優がなぜ今、このような注目を集めているのでしょうか。
◆地味なおじさんが…まさかの「爆乳」発言に大爆笑！
「爆乳おじさん」たるゆえんは、大ヒット映画『爆弾』のプロモーションで出演した昨年10月に放送された『ネプリーグSP』（フジテレビ系）での一コマでした。
ハイパーボンバー「広辞苑に載っている『爆◯』という言葉を10個答えろ」という問題で、正名さんは躊躇いながらも「爆乳」と回答。広辞苑に載っていないため不正解となり、そのままゲームオーバーとなりましたが、出演者は大爆笑。朴訥で真面目そうな正名さんのイメージや、不正解の時のとぼけた反応もあいまって、まさに「爆弾発言」だと視聴者に衝撃を与えました。
SNSでたちまち話題となり、ショート動画などでそのシーンが切り取られ大バズリ。ネットニュースに取り上げられる事態になり、番組を見ていない人の目にも触れることになりました。
今年1月に『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系）の宣伝に絡めて再出演した回では、「飲み屋さんで知らない人に、爆乳の人だと言われる」と、本人自らその衝撃発言の影響力を語っていました。
また、6月5日の『ラヴィット!!』（TBS系）では映画『ネバーアフターダーク』の宣伝で出演。番組冒頭から司会の川島明さんに（おそらくネプリーグの）衝撃発言について突っ込まれ、その期待に応えるが如く、珍プレーを続出しました。罰ゲームを受けた時の派手なリアクションや、伝言ゲームで擬音を発してはいけないルールにもかかわらず「シュー」と口で発するなどのポンコツさで、共演者や視聴者を爆笑に導きました。
翌週の6月12日放送回でも「僕蔵さんはすごかった」と本人不在にもかかわらずスタジオで語られるなど、確実にその存在感の爪痕をバラエティで残しています。
◆懐かしの名作から大河まで出演するベテラン名脇役
正名さんと言えば、その不思議な名前が表す通り松尾スズキさん主宰の劇団・大人計画に所属していた俳優として知られていますが、映像業界でもベテランの名脇役として数々の作品に出演しています。
1990年代から数々のドラマに端役として出演。大ヒットドラマ『ショムニ』（フジテレビ系）では、石黒賢さんの後輩でのちに人事部に異動する岡野玄蔵役（急逝した伊藤俊人氏の後任）、木村拓哉さん主演『HERO』（フジテレビ系）では、守衛から検察事務官に出世する井戸役で注目を集めました。
その後、数々の作品の名バイプレイヤーとして活躍。『遺留捜査』（テレビ朝日系）の巡査部長・仙道役や、『DOCTORS〜最強の名医〜』（テレビ朝日系）の外科医・佐々井役での人気シリーズのレギュラー出演も印象に残るところです。
近年では『真犯人フラグ』（日本テレビ系）のカツラ部長・太田黒芳春役でも強いインパクトがありました。大河ドラマ『べらぼう』（NHK）では、ヒロインのひとりである花ノ井（小芝風花）を預かる主人・松葉屋半左衛門として出演。吉原の大店の寄合メンバーという重要な立ち位置で前半の物語を盛り上げました。今年の春期にはコア人気を誇るドラマ『るなしい』（テレビ東京系）で怪演を見せつけています。
◆北野武も絶賛！助演男優賞を受賞する実力
なによりも印象深いのが07年の映画『それでもボクはやってない』の演技です。
演劇ファンなら劇団・大人計画に所属していた俳優として、ドラマ好きなら『ショムニ』『HERO』（ともにフジテレビ系）の名脇役としての印象が強い人も多いでしょう。55歳のベテラン俳優がなぜ今、このような注目を集めているのでしょうか。
「爆乳おじさん」たるゆえんは、大ヒット映画『爆弾』のプロモーションで出演した昨年10月に放送された『ネプリーグSP』（フジテレビ系）での一コマでした。
ハイパーボンバー「広辞苑に載っている『爆◯』という言葉を10個答えろ」という問題で、正名さんは躊躇いながらも「爆乳」と回答。広辞苑に載っていないため不正解となり、そのままゲームオーバーとなりましたが、出演者は大爆笑。朴訥で真面目そうな正名さんのイメージや、不正解の時のとぼけた反応もあいまって、まさに「爆弾発言」だと視聴者に衝撃を与えました。
SNSでたちまち話題となり、ショート動画などでそのシーンが切り取られ大バズリ。ネットニュースに取り上げられる事態になり、番組を見ていない人の目にも触れることになりました。
今年1月に『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系）の宣伝に絡めて再出演した回では、「飲み屋さんで知らない人に、爆乳の人だと言われる」と、本人自らその衝撃発言の影響力を語っていました。
また、6月5日の『ラヴィット!!』（TBS系）では映画『ネバーアフターダーク』の宣伝で出演。番組冒頭から司会の川島明さんに（おそらくネプリーグの）衝撃発言について突っ込まれ、その期待に応えるが如く、珍プレーを続出しました。罰ゲームを受けた時の派手なリアクションや、伝言ゲームで擬音を発してはいけないルールにもかかわらず「シュー」と口で発するなどのポンコツさで、共演者や視聴者を爆笑に導きました。
翌週の6月12日放送回でも「僕蔵さんはすごかった」と本人不在にもかかわらずスタジオで語られるなど、確実にその存在感の爪痕をバラエティで残しています。
◆懐かしの名作から大河まで出演するベテラン名脇役
正名さんと言えば、その不思議な名前が表す通り松尾スズキさん主宰の劇団・大人計画に所属していた俳優として知られていますが、映像業界でもベテランの名脇役として数々の作品に出演しています。
1990年代から数々のドラマに端役として出演。大ヒットドラマ『ショムニ』（フジテレビ系）では、石黒賢さんの後輩でのちに人事部に異動する岡野玄蔵役（急逝した伊藤俊人氏の後任）、木村拓哉さん主演『HERO』（フジテレビ系）では、守衛から検察事務官に出世する井戸役で注目を集めました。
その後、数々の作品の名バイプレイヤーとして活躍。『遺留捜査』（テレビ朝日系）の巡査部長・仙道役や、『DOCTORS〜最強の名医〜』（テレビ朝日系）の外科医・佐々井役での人気シリーズのレギュラー出演も印象に残るところです。
近年では『真犯人フラグ』（日本テレビ系）のカツラ部長・太田黒芳春役でも強いインパクトがありました。大河ドラマ『べらぼう』（NHK）では、ヒロインのひとりである花ノ井（小芝風花）を預かる主人・松葉屋半左衛門として出演。吉原の大店の寄合メンバーという重要な立ち位置で前半の物語を盛り上げました。今年の春期にはコア人気を誇るドラマ『るなしい』（テレビ東京系）で怪演を見せつけています。
◆北野武も絶賛！助演男優賞を受賞する実力
なによりも印象深いのが07年の映画『それでもボクはやってない』の演技です。