【モデルプレス＝2026/06/09】カルビーの人気スナック「じゃがりこ」ブランドより、初の酸味コーティングで味付けした「じゃがりこ うっっっっめ味」が、2026年6月15日（月）から全国のミニストップにて数量限定で登場する。【写真】じゃがりこ、推し活仕様に変身◆じゃがりこ史上初の“酸味コーティング”1995年に誕生、昨年で発売30周年を迎えたロングセラースナック「じゃがりこ」。今回の新作は、「じゃがりこ 辛いやつ」での