じゃがりこ初の酸味コーティング採用、梅×紫蘇の「うっっっっめ味」ミニストップ限定で登場
【モデルプレス＝2026/06/09】カルビーの人気スナック「じゃがりこ」ブランドより、初の酸味コーティングで味付けした「じゃがりこ うっっっっめ味」が、2026年6月15日（月）から全国のミニストップにて数量限定で登場する。
【写真】じゃがりこ、推し活仕様に変身
1995年に誕生、昨年で発売30周年を迎えたロングセラースナック「じゃがりこ」。今回の新作は、「じゃがりこ 辛いやつ」での製法であるスティックの表面に味付けを行う「コーティング製法」を用いたカップ商品として、初の酸味コーティングを施しているのが特徴。スティック表面に味付けを施すことで、食べた瞬間から梅の酸味と風味を強く感じられる。また、これまでも好評だった「じゃがりこ梅味」の味をベースに、本物の梅漬け（梅干し）のような味わいを目指し味のバランスを調整。食べる前から紫蘇の香りが広がり、噛むほどにじゅわっと染み出る梅の味わいを感じられるように仕上げた。
パッケージも酸っぱさが直感的に伝わるよう、梅の画像も一般的な「梅干し」ではなく、よりみずみずしい「梅漬け」を採用。視覚の面からもさわやかな酸味を表現した。（modelpress編集部）
価格：オープン（税込み215円前後）
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【写真】じゃがりこ、推し活仕様に変身
◆じゃがりこ史上初の“酸味コーティング”
1995年に誕生、昨年で発売30周年を迎えたロングセラースナック「じゃがりこ」。今回の新作は、「じゃがりこ 辛いやつ」での製法であるスティックの表面に味付けを行う「コーティング製法」を用いたカップ商品として、初の酸味コーティングを施しているのが特徴。スティック表面に味付けを施すことで、食べた瞬間から梅の酸味と風味を強く感じられる。また、これまでも好評だった「じゃがりこ梅味」の味をベースに、本物の梅漬け（梅干し）のような味わいを目指し味のバランスを調整。食べる前から紫蘇の香りが広がり、噛むほどにじゅわっと染み出る梅の味わいを感じられるように仕上げた。
◆梅の酸っぱさを伝えるビジュアル面の工夫
パッケージも酸っぱさが直感的に伝わるよう、梅の画像も一般的な「梅干し」ではなく、よりみずみずしい「梅漬け」を採用。視覚の面からもさわやかな酸味を表現した。（modelpress編集部）
■じゃがりこ うっっっっめ味
価格：オープン（税込み215円前後）
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