7月8日から『バレーボールネーションズリーグ2026』が大阪で開幕。TBS系では日本ラウンド男女全試合を放送する（※BS‐TBSでは6月4日からスタートする海外ラウンドの日本戦男女全試合を放送）。このたび、『バレーボールネーションズリーグ2026』とアニメ『ハイキュー!!』のスペシャルコラボが決定。日向翔陽・星海光来の描きおろしビジュアルやプレーコラボ動画、ポジション診断などコラボ企画が発表された。【写真】Production