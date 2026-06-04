金沢市では４日、夏を代表する味覚「金沢すいか」が初出荷を迎えました。●記者リポート「金沢スイカの季節が今年もやってきました。一足お先にいただこうと思います。シャリっとした食感、そして口いっぱいに甘みが広がります」水はけのよい沿岸部の砂地で育った「金沢すいか」。４日朝、金沢市内の集出荷場には、13軒の農家からおよそ4000玉のスイカが運び込まれ、重さや品質ごとに選別が行われました。JA金沢市によりますと、今