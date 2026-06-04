トム・クルーズ主演『トップガン マーヴェリック』（2022）の続編企画『トップガン3（仮題）』の進捗について、ルーベン・“ペイバック”・フィッチ役のジェイ・エリスが米に語った。 『トップガン マーヴェリック』以降、エリスはペドロ・パスカル主演の映画『Freaky Tales（原題）』（2024）のほか、「ランニング・ポイント」、「全部、彼女のせい」、「夢のマンハッタンライフ」などの注目ドラマに出