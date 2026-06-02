2024年11月、谷原七音が第37回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストで、フォトジェニック賞を受賞した。ファイナリスト15人に選ばれた彼は野心的だった。父が谷原章介。実父がいしだ壱成。審査中から潔く出自を明かし、出場理由を「客観的にみた自分の注目度が一人歩きしてしまうと感じ」たからだと説明していた。現在は研音に所属。着実に出演作を重ねている。その静かな野心を秘めた才能とは？ “イケメン研究家”加賀谷