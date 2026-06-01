サッカーW杯北中米大会（11日開幕）に臨む日本代表は壮行試合アイスランド戦から一夜明け、活動がオフだった1日、唯一合流が遅れていたMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）が千葉市内で自主トレを実施した。2日にチーム合流を果たす。気温約30度の真夏日の中、静寂に包まれたピッチに鎌田の姿があった。代表の練習着でピッチに入ると、付き添いのスタッフとともにジョギングから自主トレがスタート。その後はスピード系のアジ