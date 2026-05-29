リンツ＆シュプルングリージャパンは6月1日より、「Lindt 2026 Summer Collection」を全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック＆カフェ、アウトレット、オンラインショップ本店にて期間限定で販売開始します。■期間限定リンドールフレーバー「ラズベリー＆クリーム」「ココナッツ」同コレクションは、季節限定フレーバーにくわえ、夏の光に映える軽やかで洗練されたパッケージを取り揃えたサマーコレクション。冷たいドリン