夏の手土産におすすめ。リンツから爽やかな限定フレーバー＆ギフトが登場！

リンツ＆シュプルングリージャパンは6月1日より、「Lindt 2026 Summer Collection」を全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック＆カフェ、アウトレット、オンラインショップ本店にて期間限定で販売開始します。

■期間限定リンドールフレーバー「ラズベリー＆クリーム」「ココナッツ」

同コレクションは、季節限定フレーバーにくわえ、夏の光に映える軽やかで洗練されたパッケージを取り揃えたサマーコレクション。冷たいドリンクとのペアリングも楽しめるようになっています。

期間限定リンドールフレーバーとして、酸味とクリームのまろやかさが合わさった「ラズベリー＆クリーム」と、トロピカルな香りで南国気分が味わえる「ココナッツ」の2種類が登場。冷やすと爽やかな余韻が楽しめる商品となっています。

期間限定フレーバーにくわえ、「ストロベリー＆クリーム」や「ソルテッドキャラメル」などを詰め合わせた5個入りのミニギフトや、ブルーとピンクの2色展開のハンドル付きギフトバッグ、大きなタイリボンをあしらったデザインのギフトボックスも。

ファミリーパックからは、ブルーのリボンが付いたシーズン限定パッケージが登場。「ミルク」「ダーク」「ホワイト」などの定番フレーバーのほか、期間限定フレーバー「ココナッツ」などを贅沢に詰め合わさっています。3サイズ展開のお得なギフトパックとなっています。

そのほかには、日本の伝統紋様「青海波（せいがいは）」をモチーフとしたデザインや、フルーツチョコレートシリーズ、ミニプラリネなども登場。レモンが香る焼き菓子や、カップスイーツにも注目です。

ぜひこの機会に、夏らしい爽やかなリンドールや限定スイーツの味わいを堪能してみてはいかがでしょうか。

■「Lindt 2026 Summer Collection」概要

商品名：ラズベリー＆クリーム、ココナッツ

価格：100gあたり1,440円

販売期間：6月1日〜8月31日

商品名：リンドール プチギフト 5個入

価格：1,000円

販売期間：6月1日〜8月31日

商品名：リンドールバッグ 6個入（ピンク／ブルー）

価格：1,500円

販売期間：6月1日〜8月31日

商品名：リンドール リボンギフトボックス 6個入／14個入

価格：6個入 1,500円／14個入 2,980円

販売期間：6月1日〜8月31日

商品名：リンドール ファミリーパック シーズナル 20個入／40個入／70個入

価格：20個入 3,240円／40個入 5,400円／70個入 8,820円

販売期間：6月1日〜8月31日

商品名：リンドール ジャパンコレクション（青海波）6個入／14個入／23個入

価格：6個入 1,500円／14個入 2,980円／23個入 4,400円

販売期間：6月1日〜8月31日

商品名：センセーション フルーツ ラズベリー＆クランベリー／ブルーベリー＆アサイー 150g

価格：各150g 1,400円

販売期間：6月中旬頃予定〜8月31日

商品名：ミニプラリネ アイス／ヨーグルト 90g

価格：各1,900円

販売期間：7月1日〜8月31日

商品名：リンツ ショコラフィナンシェ レモン、リンツ ショコラサンド レモン

価格：各1個 400円

販売期間：6月1日〜8月31日

商品名：ショコラスイーツ & リンドール アソート サマー 15個入／16個入

価格：15個入 4,300円／16個入 5,000円

販売期間：6月1日〜8月31日

商品名：リンツクレーム オ ショコラ アソート サマー 2個入／4個入

価格：2個入 1,500円／4個入 3,000円

販売期間：6月1日〜8月31日

（フォルサ）