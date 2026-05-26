今回は、癇癪のひどい息子が幼稚園に通えなくなったエピソードを紹介します。母親、やめてもいいですか…？「私は3歳の息子がいる主婦ですが、息子がやたら癇癪を起こすことで悩んでいます。いったん癇癪を起こすとなかなかおさまらないし、噛みついたり物を投げてきて、危害も加えてきます。息子が幼稚園に通うようになりましたが、他の子を叩いたり噛みついたりして、けがをさせることもしょっちゅうで、他のお母さんたちから白