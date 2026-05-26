今回は、癇癪のひどい息子が幼稚園に通えなくなったエピソードを紹介します。

母親、やめてもいいですか…？

「私は3歳の息子がいる主婦ですが、息子がやたら癇癪を起こすことで悩んでいます。いったん癇癪を起こすとなかなかおさまらないし、噛みついたり物を投げてきて、危害も加えてきます。

息子が幼稚園に通うようになりましたが、他の子を叩いたり噛みついたりして、けがをさせることもしょっちゅうで、他のお母さんたちから白い目で見られるようになり、『あの母親、問題あるんじゃない……？』と陰口を叩かれているのも聞きました。

幼稚園の先生にも相談しましたが、『もう少し様子をみましょう』と言われるだけで、不安でいっぱいになった私は幼稚園をしばらく休むことにしたんです。そして息子と2人きりで家にこもる生活が始まりましたが、毎日しんどくて仕方ありません。『母親、やめてもいいですか……？』と思ってしまいます」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年5月）

▽ 療育も受けたいそうですが、受けるまでにも時間がかなりかかるそうです。この女性は精神的にかなり追い詰められているようですし、心配ですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。