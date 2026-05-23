私はユカリ。私はパートで働きながら、家事と育児に追われる日々を過ごしていました。そんな中、検査入院が必要になりました。私が不在のあいだ、この家は本当に回るのかと不安でいっぱいです。母に電話で伝えると、同じように心配しています。母の言う通り、今の夫ではきっと無理。どうしようかと考えていた夜、夫が急に明日休みになったと言います。これはチャンス、私は幼稚園の送迎を頼んでみました。これを機に、夫も家事育児