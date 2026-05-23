＜ゴミ袋ぶん投げ夫＞子どもの送迎を頼むと背後から怒声が…「えっ？」意味ワカラナイ【第2話まんが】
私はユカリ。私はパートで働きながら、家事と育児に追われる日々を過ごしていました。そんな中、検査入院が必要になりました。私が不在のあいだ、この家は本当に回るのかと不安でいっぱいです。母に電話で伝えると、同じように心配しています。母の言う通り、今の夫ではきっと無理。どうしようかと考えていた夜、夫が急に明日休みになったと言います。これはチャンス、私は幼稚園の送迎を頼んでみました。これを機に、夫も家事育児に慣れてくれるといいのですが。
翌日の朝。私は子どもたちに朝食を食べさせ、着替えをさせました。
子どもたちの準備をすべて済ませると、夫の寝室へ向かいました。ベッドで熟睡している夫を揺らします。
夫はようやく目を開けたかと思ったら、不機嫌そうな顔で睨んできました。でも昨日、幼稚園の送迎を引き受けてくれたのだから、やってもらわないと困ります。
私は「頼んだからね」と言い、夫を無視して階段を下り始めました。その私の態度が気に入らなかったのでしょう。背後から夫の怒鳴り声が聞こえてきました。
私は呆れて返事をせず、黙々と階段を下りました。夫は何やらずっと怒鳴っています。リビングに到着しようとしたそのとき、上から何かが飛んできました。
翌朝、夫を起こして「送迎お願いね」と声をかけるも、「なんでオレが」と不機嫌丸出し。
「私が入院したら、ヒロユキがやるしかないんだよ」と伝えて階段を降りると、背後から怒鳴り声が響きます。続いて頭上に何かが飛んできて、足元にゴミが散乱しました。見上げると、夫がニヤニヤしながら私を見下ろしています。
言葉を失い、子どもたちの手を引いて逃げるように家を飛び出しました。信じられない気持ちでいっぱいです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・海田あと
翌日の朝。私は子どもたちに朝食を食べさせ、着替えをさせました。
子どもたちの準備をすべて済ませると、夫の寝室へ向かいました。ベッドで熟睡している夫を揺らします。
夫はようやく目を開けたかと思ったら、不機嫌そうな顔で睨んできました。でも昨日、幼稚園の送迎を引き受けてくれたのだから、やってもらわないと困ります。
私は「頼んだからね」と言い、夫を無視して階段を下り始めました。その私の態度が気に入らなかったのでしょう。背後から夫の怒鳴り声が聞こえてきました。
私は呆れて返事をせず、黙々と階段を下りました。夫は何やらずっと怒鳴っています。リビングに到着しようとしたそのとき、上から何かが飛んできました。
翌朝、夫を起こして「送迎お願いね」と声をかけるも、「なんでオレが」と不機嫌丸出し。
「私が入院したら、ヒロユキがやるしかないんだよ」と伝えて階段を降りると、背後から怒鳴り声が響きます。続いて頭上に何かが飛んできて、足元にゴミが散乱しました。見上げると、夫がニヤニヤしながら私を見下ろしています。
言葉を失い、子どもたちの手を引いて逃げるように家を飛び出しました。信じられない気持ちでいっぱいです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・海田あと