開通直後から混雑緩和に効果発揮国土交通省 徳島河川国道事務所は2026年3月8日、徳島県徳島市から阿南市にかけて整備を進めていた徳島南部自動車道・小松島南IC〜阿南IC間（無料区間）の延長3.2kmの供用を開始しました。それから約半月を経て、どのような効果が出ているのか。2026年3月31日公表された、調査結果速報を見ていきましょう。徳島南部道は、徳島県徳島市から県南部に位置する阿南市を結ぶ、延長22.4kmを計画す