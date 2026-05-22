今週末、中国地方は明日23日(土)の午後は所々で雨が降りますが、24日(日)は雲が多いながらも晴れ間もありそうです。ただ、湿気が多く体に堪える暑さとなるでしょう。熱中症には十分ご注意ください。明日23日(土)午後は所々で雨雨具の用意を明日23日(土)は南から湿った空気が流れ込み、午後は気圧の谷が近づく見込みです。このため、次第に雲が広がり、昼前から瀬戸内側で雨が降ったりやんだりでしょう。午後は日本海側の西部でも