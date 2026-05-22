今週末、中国地方は明日23日(土)の午後は所々で雨が降りますが、24日(日)は雲が多いながらも晴れ間もありそうです。ただ、湿気が多く体に堪える暑さとなるでしょう。熱中症には十分ご注意ください。

明日23日(土)午後は所々で雨 雨具の用意を

明日23日(土)は南から湿った空気が流れ込み、午後は気圧の谷が近づく見込みです。このため、次第に雲が広がり、昼前から瀬戸内側で雨が降ったりやんだりでしょう。午後は日本海側の西部でも、所々で雨が降る見込みです。

雨は局地的になりますが、午後ほど傘の出番がありそうです。

日中の最高気温は25℃前後で、蒸し暑いでしょう。今日22日(金)に最高気温が20℃に届かなかった日本海側ほど気温差が大きい見込みです。運動会などで体を動かす際は、こまめに休憩や水分をとるなど熱中症対策を万全に行ってください。

24日(日)雲が多いながらも晴れ間あり 蒸し暑さ増す

24日(日)は湿った空気の影響で、全般に晴れたりくもったりでしょう。午後は中国山地沿いでにわか雨の可能性があります。

日中の最高気温は30℃近くになるでしょう。湿気も多く、身体に堪える暑さとなりそうです。体調が悪いときは無理をせずに、休息をとるなどなさってください。



週明けの25日(月)は大体晴れるでしょう。最高気温は30℃前後と暑い見込みです。ただ、晴れの天気は長続きせず、26日(火)からは曇りや雨のぐずついた天気となりそうです。厚手の洗濯物などは、25日(月)までに済ましておくといいでしょう。

熱中症の応急処置のポイント

熱中症は、できるだけ予防したいものですが、万が一、症状が疑われる場合は、次のような応急処置が必要です。



まずは、涼しい場所へ移動しましょう。冷房の効いた部屋や、屋外では風通しのよい日陰で、できるだけ早く、体を冷やしてください。

衣服を緩めて、体から熱を逃がしましょう。体温を下げるためには、冷やした水のペットボトル、氷枕などを使って、両側の首筋や、わきの下、足の付け根を冷やすと効果的に体温を下げることができます。

水分と塩分を補給しましょう。冷たい水を、自分で持って飲んでもらうと、体にこもった熱を奪うだけでなく、水分補給もできます。また、経口補水液やスポーツドリンクを飲めば、汗で失われた塩分も適切に補えます。

ただ、吐き気を訴えたり、意識がなかったりするなど、自分で水分を摂ることができない場合は、口から水分を補給するのは禁物です。すぐに病院へ運んでください。