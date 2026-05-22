子どもが生まれてからも一緒に集まれる、学生時代からの仲間。旧知の仲だからこそ何でも言い合えたり、相談できたり、心強く感じることもあるかもしれません。今回の投稿者さんは、数ヶ月に一度、学生時代から続いているグループで会い、メンバーとその子どもの誕生日にサプライズをして祝っているようです。ところがある出来事をきっかけに、以前から感じていた疑念がさらに大きくなったようで……。『前回、わが子の誕生日だった